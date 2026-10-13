O Τζέιμς Μακαβόι αποκάλυψε ότι κινδύνευσε να πεθάνει μετά από ιατρική επέμβαση που παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές
O Τζέιμς Μακαβόι αποκάλυψε ότι κινδύνευσε να πεθάνει μετά από ιατρική επέμβαση που παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές
Ο ηθοποιός μίλησε για την περιπέτεια υγείας που είχε το 2017, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας Glass
Μία αποκάλυψη έκανε ο Τζέιμς Μακαβόι, ο οποίος μοιράστηκε ότι παραλίγο να χάσει τη ζωή του έπειτα από μια ιατρική επέμβαση που παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές.
Ο 47χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου του podcast «Armchair Expert» του Νταξ Σέπαρντ και μίλησε για την εμπειρία που τον έφερε κοντά στον θάνατο, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προκειμένου να επιστρέψει στη δουλειά του.
«Παρουσίασα πνευμοθώρακα, επειδή είχαν εντοπίσει μια σκιά στον πνεύμονά μου και ήθελαν να κάνουν βιοψία για να διαπιστώσουν αν επρόκειτο για καρκίνο. Ευτυχώς, δεν ήταν, κάτι που ήταν πολύ ευχάριστο. Όμως η επέμβαση δεν πήγε καλά και παραλίγο να πεθάνω. Δύο ημέρες αργότερα, ενώ ήμουν στο σπίτι, ένα βράδυ που βρισκόμουν στο κρεβάτι, οι πνεύμονές μου κατέρρευσαν. Ήμουν μάλιστα εντελώς μόνος μου, οπότε ήταν μια τρελή κατάσταση», θυμήθηκε.
Ο ΜακΑβόι εξήγησε ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί για δύο ή τρεις εβδομάδες, καθώς οι γιατροί προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την υγεία του. Στο μεταξύ, εμφάνισε λοίμωξη και, όταν οι αρχικές θεραπείες απέτυχαν, χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια πιο επεμβατική διαδικασία.
«Δοκίμασαν τα πάντα για να καθαρίσουν τη μόλυνση, αλλά τίποτα δεν λειτουργούσε. Οπότε μου είπαν: “Θα χρειαστεί να σε ανοίξουμε κανονικά. Θα μπούμε μέσα και θα χρησιμοποιήσουμε κάτι σαν υγρό πιάτων, ουσιαστικά, για να καθαρίσουμε τα πάντα και να αφαιρέσουμε ό,τι υπάρχει εκεί”», περιέγραψε.
Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ηθοποιού σημειώθηκε το 2017, λίγο πριν από τα γυρίσματα της ταινίας Glass, της συνέχειας του επιτυχημένου ψυχολογικού θρίλερ Split του 2016. Στην ταινία, ο ΜακΑβόι επέστρεψε στον ρόλο του Κέβιν Γουέντελ Κραμπ, ενός άνδρα που έχει αναπτύξει 24 διαφορετικές προσωπικότητες, ανάμεσά τους και το «Τέρας», έναν κανίβαλο με υπεράνθρωπες ικανότητες.
Ο ηθοποιός εξήγησε στον Σέπαρντ ότι, μετά την ανάρρωσή του, έπρεπε να αποκτήσει πολύ γρήγορα την απαραίτητη φυσική κατάσταση για τις ανάγκες της ταινίας. «Σε αντίθεση με το “Split”, στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας ήμουν το Τέρας και μάλιστα εμφανιζόμουν έξω, στο φως της ημέρας», είπε στη συνέχεια.
Ο Μακαβόι εξήγησε ότι ήθελε να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τον ρόλο του, ζητώντας τη βοήθεια προσωπικού γυμναστή, ώστε να αποκτήσει σωματική διάπλαση που θα θύμιζε μορφή της ελληνικής μυθολογίας. «Οπότε σκέφτηκα: “Θα πρέπει πραγματικά να το κάνω σωστά. Θα πρέπει να τα δώσω όλα”. Θυμάμαι ότι τους είπα: “Θα μου βρείτε έναν γυμναστή”. Χρειαζόμουν κάποιον που θα μπορούσε να με κάνει να μοιάζω με μορφή από την ελληνική μυθολογία».
Αναφερόμενος στην προετοιμασία που ακολούθησε για να έχει την εικόνα που έπρεπε στην ταινία, είπε: «Ο άνθρωπος που συνεργάστηκε μαζί μου ήταν καταπληκτικός. Τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες ασχολήθηκε με την αποκατάστασή μου. Μπορούσα να περπατήσω, αλλά δεν μπορούσα να τρέξω, να κάνω ποδήλατο ή τζόκινγκ. Δουλέψαμε πολύ πάνω στην αποκατάσταση και στις λειτουργικές κινήσεις του σώματος και στη συνέχεια με βοήθησε να αυξήσω πολύ γρήγορα το βάρος και τη μυϊκή μου μάζα».
Ο 47χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου του podcast «Armchair Expert» του Νταξ Σέπαρντ και μίλησε για την εμπειρία που τον έφερε κοντά στον θάνατο, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προκειμένου να επιστρέψει στη δουλειά του.
«Παρουσίασα πνευμοθώρακα, επειδή είχαν εντοπίσει μια σκιά στον πνεύμονά μου και ήθελαν να κάνουν βιοψία για να διαπιστώσουν αν επρόκειτο για καρκίνο. Ευτυχώς, δεν ήταν, κάτι που ήταν πολύ ευχάριστο. Όμως η επέμβαση δεν πήγε καλά και παραλίγο να πεθάνω. Δύο ημέρες αργότερα, ενώ ήμουν στο σπίτι, ένα βράδυ που βρισκόμουν στο κρεβάτι, οι πνεύμονές μου κατέρρευσαν. Ήμουν μάλιστα εντελώς μόνος μου, οπότε ήταν μια τρελή κατάσταση», θυμήθηκε.
Ο ΜακΑβόι εξήγησε ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί για δύο ή τρεις εβδομάδες, καθώς οι γιατροί προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την υγεία του. Στο μεταξύ, εμφάνισε λοίμωξη και, όταν οι αρχικές θεραπείες απέτυχαν, χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια πιο επεμβατική διαδικασία.
James McAvoy Reveals He ‘Nearly Died’ After ‘Botched’ Medical Procedure https://t.co/pejUMyTd56— People (@people) October 13, 2026
Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ηθοποιού σημειώθηκε το 2017, λίγο πριν από τα γυρίσματα της ταινίας Glass, της συνέχειας του επιτυχημένου ψυχολογικού θρίλερ Split του 2016. Στην ταινία, ο ΜακΑβόι επέστρεψε στον ρόλο του Κέβιν Γουέντελ Κραμπ, ενός άνδρα που έχει αναπτύξει 24 διαφορετικές προσωπικότητες, ανάμεσά τους και το «Τέρας», έναν κανίβαλο με υπεράνθρωπες ικανότητες.
Ο ηθοποιός εξήγησε στον Σέπαρντ ότι, μετά την ανάρρωσή του, έπρεπε να αποκτήσει πολύ γρήγορα την απαραίτητη φυσική κατάσταση για τις ανάγκες της ταινίας. «Σε αντίθεση με το “Split”, στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας ήμουν το Τέρας και μάλιστα εμφανιζόμουν έξω, στο φως της ημέρας», είπε στη συνέχεια.
Ο Μακαβόι εξήγησε ότι ήθελε να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τον ρόλο του, ζητώντας τη βοήθεια προσωπικού γυμναστή, ώστε να αποκτήσει σωματική διάπλαση που θα θύμιζε μορφή της ελληνικής μυθολογίας. «Οπότε σκέφτηκα: “Θα πρέπει πραγματικά να το κάνω σωστά. Θα πρέπει να τα δώσω όλα”. Θυμάμαι ότι τους είπα: “Θα μου βρείτε έναν γυμναστή”. Χρειαζόμουν κάποιον που θα μπορούσε να με κάνει να μοιάζω με μορφή από την ελληνική μυθολογία».
Αναφερόμενος στην προετοιμασία που ακολούθησε για να έχει την εικόνα που έπρεπε στην ταινία, είπε: «Ο άνθρωπος που συνεργάστηκε μαζί μου ήταν καταπληκτικός. Τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες ασχολήθηκε με την αποκατάστασή μου. Μπορούσα να περπατήσω, αλλά δεν μπορούσα να τρέξω, να κάνω ποδήλατο ή τζόκινγκ. Δουλέψαμε πολύ πάνω στην αποκατάσταση και στις λειτουργικές κινήσεις του σώματος και στη συνέχεια με βοήθησε να αυξήσω πολύ γρήγορα το βάρος και τη μυϊκή μου μάζα».
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