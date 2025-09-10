Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Τζέιμς ΜακΑβόι για το σκηνοθετικό του ντεμπούτο: Ήταν το πιο δημιουργικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ
Τζέιμς ΜακΑβόι για το σκηνοθετικό του ντεμπούτο: Ήταν το πιο δημιουργικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ
Ο 46χρονος ηθοποιός υπογράφει τη σκηνοθεσία της ταινίας «California Schemin» που έκανε πρεμιέρα στο 50ό Φεστιβάλ του Τορόντο
Τον ρόλο του σκηνοθέτη ανέλαβε για πρώτη φορά ο Τζέιμς ΜακΑβόι, με τον ίδιο να δηλώνει πως πρόκειται για ό,τι πιο δημιουργικό έχει κάνει στη μέχρι τώρα καλλιτεχνική του πορεία. Ο 46χρονος ηθοποιός υπογράφει τη σκηνοθεσία της ταινίας «California Schemin» που έκανε πρεμιέρα στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και μίλησε στο PEOPLE για το πώς βίωσε το νέο του επαγγελματικό βήμα.
«Ήταν το πιο δημιουργικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Αγαπούσα να αφηγούμαι ιστορίες ως ηθοποιός εδώ και τριάντα χρόνια. Αυτό είναι μια επέκταση. Τώρα λατρεύω να αφηγούμαι ιστορίες ως σκηνοθέτης, γιατί έχω περισσότερα εργαλεία με τα οποία μπορώ να τις διηγηθώ. Ήταν ένα προνόμιο», είπε χαρακτηριστικά.
Όταν ρωτήθηκε, αν η εμπειρία του μπροστά στην κάμερα τον βοήθησε να αποφύγει λάθη ως σκηνοθέτης, ανέφερε πως: «Πιθανόν έπεσα σε όλες τις παγίδες στις οποίες πέφτει ένας σκηνοθέτης και που ως ηθοποιός με έκαναν να σκέφτομαι, “Φίλε, τι κάνεις; Απλώς σκηνοθέτησέ με σωστά”. Δεν υπάρχει “σωστά”. Νόμιζα ότι θα είχα έναν σύντομο τρόπο επικοινωνίας με τους ηθοποιούς μετά από τριάντα χρόνια, και πράγματι σε έναν βαθμό είχα».
Για τη φιλοσοφία του στο πλατό είπε: «Θέλω να μου δώσουν τον εαυτό τους. Και δεν μπορείς να πεις σε κάποιον πώς να είναι ο εαυτός του. Ναι, παίζουν έναν χαρακτήρα, αλλά πραγματικά αυτό που θέλω είναι οι ίδιοι – ''γυμνοί'', ανοιχτοί, ευάλωτοι ως ηθοποιοί και ως άνθρωποι, ώστε το κοινό να μπορεί να δει μέσα τους. Δεν μπορείς να τους το σκηνοθετήσεις αυτό. Πρέπει να δημιουργήσεις τον χώρο ώστε να γίνουν αυτό».
Η ταινία, βασισμένη σε αληθινή ιστορία, αφηγείται την πορεία δύο Σκοτσέζων που προσποιούνται ότι είναι Αμερικανοί για να γίνουν αστέρες της χιπ χοπ σκηνής. Στο καστ συμμετέχουν οι Σέιμους ΜακΛιν Ρος, Σάμιουελ Μπότομλι, Λούσι Χάλιτεϊ και Ρεμπέκα Μάρελ.
Ο ΜακΑβόι τόνισε ότι ήθελε οι ηθοποιοί του –μερικοί από τους οποίους ήταν σχετικά άπειροι στον κινηματογράφο– να νιώσουν σιγουριά. «Ήθελα να αισθανθούν ότι τους αγαπούν και τους εκτιμούν στη διάρκεια των γυρισμάτων και μετά. Την πρώτη μέρα τους είπα: “Είστε εδώ επειδή σας ήθελα. Είστε αρκετοί. Είστε όλα όσα χρειάζομαι και όλα όσα χρειάζεται αυτή η ταινία βρίσκονται μέσα σας. Απλώς πρέπει να βγάλετε από τη μέση τον θόρυβο”», σημείωσε.
Όσον αφορά στο ερώτημα «Γιατί τώρα;», ο Μακαβόι εξήγησε: «Περίμενα χρόνια να βρω ένα πρότζεκτ που θα με έκανε να πω “αυτό είναι το ένα”, κι αυτό συνέβη με το ''California Schemin''. Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να αφηγηθώ μια ιστορία για μια πατρίδα που έμοιαζε με τη δική μου, για ένα οικονομικό υπόβαθρο παρόμοιο με το δικό μου, για ανθρώπους με ελάχιστες ευκαιρίες, όπως αυτοί στη γειτονιά μου, με περιορισμένους ορίζοντες από τους οποίους δεν μπορούσες να ξεφύγεις φυσικά. Αλλά η τέχνη μπορεί να σε πάει πέρα από αυτούς».
Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, συμπλήρωσε: «Ήθελα να αφηγηθώ ιστορίες για όλα αυτά. Οι άνθρωποι σε αυτές τις κοινότητες έχουν επίσης φιλοδοξίες, όνειρα, ταλέντο. Μπορεί να μην έχουν τις ευκαιρίες, γιατί δεν τους δίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως σε άλλους».
Φωτογραφία: Shutterstock
«Ήταν το πιο δημιουργικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Αγαπούσα να αφηγούμαι ιστορίες ως ηθοποιός εδώ και τριάντα χρόνια. Αυτό είναι μια επέκταση. Τώρα λατρεύω να αφηγούμαι ιστορίες ως σκηνοθέτης, γιατί έχω περισσότερα εργαλεία με τα οποία μπορώ να τις διηγηθώ. Ήταν ένα προνόμιο», είπε χαρακτηριστικά.
Όταν ρωτήθηκε, αν η εμπειρία του μπροστά στην κάμερα τον βοήθησε να αποφύγει λάθη ως σκηνοθέτης, ανέφερε πως: «Πιθανόν έπεσα σε όλες τις παγίδες στις οποίες πέφτει ένας σκηνοθέτης και που ως ηθοποιός με έκαναν να σκέφτομαι, “Φίλε, τι κάνεις; Απλώς σκηνοθέτησέ με σωστά”. Δεν υπάρχει “σωστά”. Νόμιζα ότι θα είχα έναν σύντομο τρόπο επικοινωνίας με τους ηθοποιούς μετά από τριάντα χρόνια, και πράγματι σε έναν βαθμό είχα».
Για τη φιλοσοφία του στο πλατό είπε: «Θέλω να μου δώσουν τον εαυτό τους. Και δεν μπορείς να πεις σε κάποιον πώς να είναι ο εαυτός του. Ναι, παίζουν έναν χαρακτήρα, αλλά πραγματικά αυτό που θέλω είναι οι ίδιοι – ''γυμνοί'', ανοιχτοί, ευάλωτοι ως ηθοποιοί και ως άνθρωποι, ώστε το κοινό να μπορεί να δει μέσα τους. Δεν μπορείς να τους το σκηνοθετήσεις αυτό. Πρέπει να δημιουργήσεις τον χώρο ώστε να γίνουν αυτό».
James McAvoy Calls His First Time Directing 'Stressful' but Rewarding After 30 Years of Acting (Exclusive) https://t.co/c47aNhqFUC— People (@people) September 9, 2025
Ο ΜακΑβόι τόνισε ότι ήθελε οι ηθοποιοί του –μερικοί από τους οποίους ήταν σχετικά άπειροι στον κινηματογράφο– να νιώσουν σιγουριά. «Ήθελα να αισθανθούν ότι τους αγαπούν και τους εκτιμούν στη διάρκεια των γυρισμάτων και μετά. Την πρώτη μέρα τους είπα: “Είστε εδώ επειδή σας ήθελα. Είστε αρκετοί. Είστε όλα όσα χρειάζομαι και όλα όσα χρειάζεται αυτή η ταινία βρίσκονται μέσα σας. Απλώς πρέπει να βγάλετε από τη μέση τον θόρυβο”», σημείωσε.
Όσον αφορά στο ερώτημα «Γιατί τώρα;», ο Μακαβόι εξήγησε: «Περίμενα χρόνια να βρω ένα πρότζεκτ που θα με έκανε να πω “αυτό είναι το ένα”, κι αυτό συνέβη με το ''California Schemin''. Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να αφηγηθώ μια ιστορία για μια πατρίδα που έμοιαζε με τη δική μου, για ένα οικονομικό υπόβαθρο παρόμοιο με το δικό μου, για ανθρώπους με ελάχιστες ευκαιρίες, όπως αυτοί στη γειτονιά μου, με περιορισμένους ορίζοντες από τους οποίους δεν μπορούσες να ξεφύγεις φυσικά. Αλλά η τέχνη μπορεί να σε πάει πέρα από αυτούς».
Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, συμπλήρωσε: «Ήθελα να αφηγηθώ ιστορίες για όλα αυτά. Οι άνθρωποι σε αυτές τις κοινότητες έχουν επίσης φιλοδοξίες, όνειρα, ταλέντο. Μπορεί να μην έχουν τις ευκαιρίες, γιατί δεν τους δίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως σε άλλους».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα