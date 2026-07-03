Τζόντι Φόστερ για την ταινία «F1» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ: Ήταν σαν να φτιάχτηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη
Τζόντι Φόστερ για την ταινία «F1» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ: Ήταν σαν να φτιάχτηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη
Η δομή της ήταν ακριβώς αυτή που μαθαίνεις στη σχολή κινηματογράφου και οι ηθοποιοί λένε τις ατάκες ακριβώς όπως θα τις έγραφε ένας υπολογιστής, εξήγησε η ηθοποιός
Την ταινία «F1» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ σχολίασε η Τζόντι Φόστερ, επισημαίνοντας πως είναι σαν να φτιάχτηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη.
Μιλώντας στο Aspen Festival of Ideas την Τρίτη 30 Ιουλίου, η ηθοποιός άφησε να εννοηθεί πως η ταινία της φάνηκε «υπερβολικά τέλεια» για να είναι απολύτως ανθρώπινη δημιουργία. Παρόλα αυτά, αποκάλυψε πως και η ίδια έχει χρησιμοποιήσει AI σε ταινία της και υποστήριξε πως εάν η χρήση αυτή μπορεί να είναι ελεγχόμενη, μπορούν να συμβούν πολύ όμορφα πράγματα.
Η Φόστερ είπε χαρακτηριστικά: «Δεν το λέω υποτιμητικά… άλλωστε πώς θα μπορούσα; Η ταινία έκανε εκατομμύρια εισπράξεις. Όμως, όταν βλέπω μια ταινία όπως το F1, σκέφτομαι ότι μοιάζει σαν να την έφτιαξε η Τεχνητή Νοημοσύνη. Δεν είναι έτσι; Η δομή της ήταν ακριβώς αυτή που μαθαίνεις στη σχολή κινηματογράφου. Οι ηθοποιοί λένε τις ατάκες ακριβώς όπως θα τις έγραφε ένας υπολογιστής. Το "σωστό" για κάθε στιγμή».
«Κατάφεραν να αξιοποιήσουν πλήρως την τεχνολογία και να δημιουργήσουν κάτι μεγάλο και εντυπωσιακό, στο οποίο μεγάλο μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων προέρχεται από άλλες πηγές», πρόσθεσε η ηθοποιός.
Η Φόστερ αποκάλυψε ότι και η ίδια χρησιμοποίησε AI στο πρόσφατο πρότζεκτ της «My Private Life», ειδικά σε «ονειρικές σκηνές» που, όπως είπε, «δεν έβγαζαν νόημα, αλλά λειτούργησαν».
Το βασικό μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από τα σχόλιά της είναι πως: «Αν καταφέρουμε να ελέγξουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, μπορούμε να δημιουργήσουμε πράγματα που μας εκφράζουν και ίσως καλύτερα από πριν».
Μιλώντας στο Aspen Festival of Ideas την Τρίτη 30 Ιουλίου, η ηθοποιός άφησε να εννοηθεί πως η ταινία της φάνηκε «υπερβολικά τέλεια» για να είναι απολύτως ανθρώπινη δημιουργία. Παρόλα αυτά, αποκάλυψε πως και η ίδια έχει χρησιμοποιήσει AI σε ταινία της και υποστήριξε πως εάν η χρήση αυτή μπορεί να είναι ελεγχόμενη, μπορούν να συμβούν πολύ όμορφα πράγματα.
Η Φόστερ είπε χαρακτηριστικά: «Δεν το λέω υποτιμητικά… άλλωστε πώς θα μπορούσα; Η ταινία έκανε εκατομμύρια εισπράξεις. Όμως, όταν βλέπω μια ταινία όπως το F1, σκέφτομαι ότι μοιάζει σαν να την έφτιαξε η Τεχνητή Νοημοσύνη. Δεν είναι έτσι; Η δομή της ήταν ακριβώς αυτή που μαθαίνεις στη σχολή κινηματογράφου. Οι ηθοποιοί λένε τις ατάκες ακριβώς όπως θα τις έγραφε ένας υπολογιστής. Το "σωστό" για κάθε στιγμή».
Jodie Foster says Apple’s “F1” seemed like it “was made by AI” and written as if a computer was following “the structure that you would learn in school”:— Variety (@Variety) July 3, 2026
“I don’t say this disparagingly — how could I? This movie went on to make millions of dollars. But I look at a movie like… pic.twitter.com/uv9Zf01fga
«Κατάφεραν να αξιοποιήσουν πλήρως την τεχνολογία και να δημιουργήσουν κάτι μεγάλο και εντυπωσιακό, στο οποίο μεγάλο μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων προέρχεται από άλλες πηγές», πρόσθεσε η ηθοποιός.
Η Φόστερ αποκάλυψε ότι και η ίδια χρησιμοποίησε AI στο πρόσφατο πρότζεκτ της «My Private Life», ειδικά σε «ονειρικές σκηνές» που, όπως είπε, «δεν έβγαζαν νόημα, αλλά λειτούργησαν».
Το βασικό μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από τα σχόλιά της είναι πως: «Αν καταφέρουμε να ελέγξουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, μπορούμε να δημιουργήσουμε πράγματα που μας εκφράζουν και ίσως καλύτερα από πριν».
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