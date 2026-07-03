Τζόντι Φόστερ για την ταινία «F1» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ: Ήταν σαν να φτιάχτηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη

Η δομή της ήταν ακριβώς αυτή που μαθαίνεις στη σχολή κινηματογράφου και οι ηθοποιοί λένε τις ατάκες ακριβώς όπως θα τις έγραφε ένας υπολογιστής, εξήγησε η ηθοποιός