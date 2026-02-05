Πέθανε η μητέρα της Νίκης Κάρτσωνα: Καλό παράδεισο μαμά, τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της, έγραψε
Οι λέξεις φτωχές για όλα αυτά που ήσουν, για αυτά που έκανες και για εκείνα που προσέφερες, σημείωσε το πρώην μοντέλο
Δύσκολες στιγμές βιώνει η Νίκη Κάρτσωνα, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, Τζένη.
Το πρώην μοντέλο αποχαιρέτισε τη μητέρα της, μέσω μίας ανάρτησης που έκανε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, κοινοποιώντας μία εικόνα, στην οποία εμφανίζεται αγκαλιά με τις δύο αδερφές της και τη μητέρα τους.
Η Νίκη Κάτσωνα περιέγραψε το συναισθηματικό βάρος της απώλειας της μητέρας της, σημειώνοντας πως νιώθει τυχερή που υπήρξε κόρη της: «Είμαι η Νίκη, η κόρη της Τζένης. Και είναι η Βάσω και η Μαρία οι κόρες της Τζένης. Τίτλος παράσημο. Τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της, αδερφή της, φίλη της, θεία της, γνωστή της. Τα λόγια μικρά και λίγα. Οι λέξεις φτωχές για όλα αυτά που ήσουν, για αυτά που έκανες και για εκείνα που προσέφερες. Μια προσφορά η ζωή σου γεμάτη αγώνες, μάχες, χαρές, λύπες, μα πάντα εκεί γεμάτη δύναμη και θάρρος. Πάντα γενναία να ανοίγεις δρόμους και να μας δείχνεις πώς γίνεται αυτό. Ένα βλέμμα σου ήταν αρκετό για καύσιμο και για βάλσαμο στις ψυχές μας. Μια αγκαλιά και ένα χάδι. Κοιτάω τα μάτια σας και είναι γεμάτα πόνο, θλίψη, στεναχώρια και αγάπη. Αγάπη για την Τζένη, γιατί η Τζένη ζει και ζει μέσα από την αγάπη και την προσφορά. Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς».
Κλείνοντας πρόσθεσε: «Θέλω να μας ανοίγεις δρόμους και να μας τους φωτίζεις. Θέλω να είσαι εδώ και θα είσαι, γιατί το τόσο πολύ που ήσουν αφήνει ένα τεράστιο κενό. Γιατί ό,τι είμαι είναι και από εσένα. Και ό,τι έκανα, είναι και για εσένα. Και ό,τι θα προσφέρω, θα είναι από εσένα. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο μαμά».
