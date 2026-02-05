Πέθανε η μητέρα της Νίκης Κάρτσωνα: Καλό παράδεισο μαμά, τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της, έγραψε

Οι λέξεις φτωχές για όλα αυτά που ήσουν, για αυτά που έκανες και για εκείνα που προσέφερες, σημείωσε το πρώην μοντέλο