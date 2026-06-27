Η Γκόλντι Χον ανέβασε φωτογραφία από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Η Γκόλντι Χον ανέβασε φωτογραφία από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Η ηθοποιός πόζαρε με τα εγγόνια της σε εστιατόριο - Βρίσκεται στη Σκιάθο με τον Κερτ Ράσελ
Φωτογραφία από τις διακοπές της στην Ελλάδα ανέβασε η Γκόλντι Χον.
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο σε εστιατόριο δίπλα στα εγγόνια της, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Εγώ και τα αγόρια μου. Παράδεισος η Ελλάδα».
Η Χον και ο Κερτ Ράσελ επισκέπτονται συχνά τη χώρα τα καλοκαίρια και φέτος έχουν επιλέξει τη Σκιάθο για προορισμό τους.
Δείτε τη φωτογραφία
Πριν από μερικές ημέρες στο νησί βρέθηκε και η κόρη της ηθοποιού Κέιτ Χάντσον, την οποία οι κάμερες συνάντησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την ηθοποιό να μην φορά ίχνος μακιγιάζ και να έχει τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο.
Τα πλάνα να προβλήθηκαν την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο «Happy Day», με την Χάντσον να λέει: «Γειά σας, είμαι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο σε εστιατόριο δίπλα στα εγγόνια της, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Εγώ και τα αγόρια μου. Παράδεισος η Ελλάδα».
Η Χον και ο Κερτ Ράσελ επισκέπτονται συχνά τη χώρα τα καλοκαίρια και φέτος έχουν επιλέξει τη Σκιάθο για προορισμό τους.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πριν από μερικές ημέρες στο νησί βρέθηκε και η κόρη της ηθοποιού Κέιτ Χάντσον, την οποία οι κάμερες συνάντησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την ηθοποιό να μην φορά ίχνος μακιγιάζ και να έχει τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο.
Τα πλάνα να προβλήθηκαν την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο «Happy Day», με την Χάντσον να λέει: «Γειά σας, είμαι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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