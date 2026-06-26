Λύγισε ο Θοδωρής Φέρρης στη συναυλία του στο Κατράκειο, δείτε βίντεο
Λύγισε ο Θοδωρής Φέρρης στη συναυλία του στο Κατράκειο, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής συγκινήθηκε από την ανταπόκριση του κόσμου μετά από δύο sold out εμφανίσεις στην Αθήνα - «Είμαι απόλυτα ευγνώμων γι' αυτό που ζω», δήλωσε
Στη συναυλία του στο Κατράκειο θέατρο λύγισε ο Θοδωρής Φέρρης, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη προγραμματισμένη συναυλία του στην Αθήνα, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», οι οποίες βγήκαν και οι δύο sold out, και ο τραγουδιστής συγκινημένος από την ανταπόκριση του κόσμου βούρκωσε και προσπαθούσε με δυσκολία να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Τη στιγμή που τραγουδούσε το «Είπες», σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν θεατές στο Instagram και στο TikTok, όλοι τραγουδούσαν δυνατά μαζί του, ακόμη και το κουπλέ, με τον Θοδωρή Φέρρη να τους αφήνει να συνεχίσουν μόνοι τους, επισημαίνοντας: «Δεν είμαι καλά», ενώ κατέβαζε το πουκάμισό του.
Δείτε το βίντεο
Στο τέλος, ο Θπδωρής Φέρρης δήλωσε: «Τα συναισθήματά μου δεν περιγράφονται παιδιά. Δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί μπορεί να πω και κάτι που ίσως να παρεξηγηθεί. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι απόλυτα ευγνώμων γι' αυτό που ζω».
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη προγραμματισμένη συναυλία του στην Αθήνα, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», οι οποίες βγήκαν και οι δύο sold out, και ο τραγουδιστής συγκινημένος από την ανταπόκριση του κόσμου βούρκωσε και προσπαθούσε με δυσκολία να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Τη στιγμή που τραγουδούσε το «Είπες», σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν θεατές στο Instagram και στο TikTok, όλοι τραγουδούσαν δυνατά μαζί του, ακόμη και το κουπλέ, με τον Θοδωρή Φέρρη να τους αφήνει να συνεχίσουν μόνοι τους, επισημαίνοντας: «Δεν είμαι καλά», ενώ κατέβαζε το πουκάμισό του.
Δείτε το βίντεο
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Ο τραγουδιστής δεν σταμάτησε να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον κόσμο: «Παιδιά, σας αγαπώ. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ», έλεγε ξανά και ξανά, με τους θεατές να του απαντούν: «Κι εμείς σ' αγαπάμε».
@mrs.sailovic Η πιο μαγική στιγμή της βραδιάς 🥹 #katrakeio #mpesforyouuugamwww #thodorisferris #ferris @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος - Ksenija_Sailovic 👱🏻♀️
Στο τέλος, ο Θπδωρής Φέρρης δήλωσε: «Τα συναισθήματά μου δεν περιγράφονται παιδιά. Δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί μπορεί να πω και κάτι που ίσως να παρεξηγηθεί. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι απόλυτα ευγνώμων γι' αυτό που ζω».
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