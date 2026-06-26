Λύγισε ο Θοδωρής Φέρρης στη συναυλία του στο Κατράκειο, δείτε βίντεο

Ο τραγουδιστής συγκινήθηκε από την ανταπόκριση του κόσμου μετά από δύο sold out εμφανίσεις στην Αθήνα - «Είμαι απόλυτα ευγνώμων γι' αυτό που ζω», δήλωσε