Ελένη Βουλγαράκη: Δεν υπάρχει νέα καθημερινότητα στην Πορτογαλία, είμαι και εδώ και εκεί
Προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου, εξήγησε η ραδιοφωνική παραγωγός
Μία εικόνα της νέας της καθημερινότητας, μετά τη μετακόμιση του συντρόφου της στην Πορτογαλία, έδωσε η Ελένη Βουλγαράκη. Ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας πριν από μερικούς μήνες, με τη ραδιοφωνική παραγωγό να ταξιδεύει πολύ συχνά εκεί για να τον βλέπει. Πλέον προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στις δύο χώρες.
«Δεν υπάρχει νέα καθημερινότητα στην Πορτογαλία, είμαι και εδώ και εκεί. Προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου», διευκρίνισε η Ελένη Βουλγαράκη μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», τη Δευτέρα 6 Απριλίου.
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής της επιστροφής, η Ελένη Βουλγαράκη εξήγησε πως δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε καθημερινή εκπομπή. Στις απαιτήσεις ενός προγράμματος όμως που προβάλλεται το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να ανταποκριθεί.
«Μου άρεσε που βρέθηκα στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, την έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Δεν μπορώ να ακολουθήσω μια καθημερινή εκπομπή, αλλά το Σαββατοκύριακο είναι κάτι που θα μπορούσα να συζητήσω και να συμφωνήσω υπό συνθήκες. Όλα καλά θα πάνε, είμαι αισιόδοξη. Είμαι σε περίοδο που συζητάω πράγματα, είμαι πολύ χαρούμενη κι ευγνώμων. Δεν έχω συζητήσει κάτι για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, απλά ήμουν καλεσμένη στο πάνελ», σημείωσε.
