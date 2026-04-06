Ελένη Βουλγαράκη: Δεν υπάρχει νέα καθημερινότητα στην Πορτογαλία, είμαι και εδώ και εκεί
GALA
16 ΣΧΟΛΙΑ
Μία εικόνα της νέας της καθημερινότητας, μετά τη μετακόμιση του συντρόφου της στην Πορτογαλία, έδωσε η Ελένη Βουλγαράκη. Ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας πριν από μερικούς μήνες, με τη ραδιοφωνική παραγωγό να ταξιδεύει πολύ συχνά εκεί για να τον βλέπει. Πλέον προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Δεν υπάρχει νέα καθημερινότητα στην Πορτογαλία, είμαι και εδώ και εκεί. Προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου», διευκρίνισε η Ελένη Βουλγαράκη μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», τη Δευτέρα 6 Απριλίου. 

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής της επιστροφής, η Ελένη Βουλγαράκη εξήγησε πως δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε καθημερινή εκπομπή. Στις απαιτήσεις ενός προγράμματος όμως που προβάλλεται το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να ανταποκριθεί.

«Μου άρεσε που βρέθηκα στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, την έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Δεν μπορώ να ακολουθήσω μια καθημερινή εκπομπή, αλλά το Σαββατοκύριακο είναι κάτι που θα μπορούσα να συζητήσω και να συμφωνήσω υπό συνθήκες. Όλα καλά θα πάνε, είμαι αισιόδοξη. Είμαι σε περίοδο που συζητάω πράγματα, είμαι πολύ χαρούμενη κι ευγνώμων. Δεν έχω συζητήσει κάτι για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, απλά ήμουν καλεσμένη στο πάνελ», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

