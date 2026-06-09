O Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι: Δείτε βίντεο με τα χάδια και τις αγκαλιές

Οι δύο τους έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα του Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris στη Νέα Υόρκη

Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό , με τον φακό να καταγράφει τρυφερές στιγμές ανάμεσά τους.



Οι δύο τους έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα του «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη.







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Την πρώτη κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί έκαναν ηΟι δύο τους έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα του «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη.Το ζευγάρι περπάτησε χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ανταλλάσσοντας τρυφερές ματιές μπροστά στους φωτογράφους. Η Πέρι επέλεξε ένα λευκό φόρεμα με λαιμόκοψη halter και διακοσμητικά τριαντάφυλλα, ενώ ο Τριντό εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο.



«Είδα την περιοδεία τρεις φορές, αλλά δεν έδινα πραγματικά προσοχή σε τίποτα άλλο εκτός από την Κέιτι», αστειεύτηκε ο Τζάστιν Τριντό μιλώντας στο Entertainment Tonight και πρόσθεσε: «Ανυπομονώ λοιπόν να δω την παράσταση για πρώτη φορά!». Όταν δημοσιογράφος σχολίασε πως η Πέρι και ο Τριντό «ταιριάζουν πολύ», η τραγουδίστρια απάντησε χαμογελώντας: «Ευχαριστώ».



Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, όταν είχαν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις στο Μόντρεαλ, λίγο μετά την επιβεβαίωση του χωρισμού της Πέρι από τον Ορλάντο Μπλουμ, έπειτα από δέκα χρόνια κοινής πορείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly, ο Τριντό φέρεται να έχει ήδη δείξει στην τραγουδίστρια το νέο του σπίτι στο Μόντρεαλ, όπου θα ήθελε να περνά μέρος του χρόνου μαζί του.



Πηγές του περιοδικού αναφέρουν ότι η σχέση τους γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή, ενώ οι δυο τους προσπαθούν σταδιακά να φέρουν πιο κοντά και τις οικογένειές τους. Η Κέιτι Πέρι έχει μία κόρη από τη σχέση της με τον Ορλάντο Μπλουμ, ενώ ο Τριντό έχει τρία παιδιά από τον γάμο του με τη Σοφί Γκρεγκουάρ.



Φωτογραφίες: AP