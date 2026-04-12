Ερωτευμένοι σε μουσικό φεστιβάλ Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό: Τραγουδούσαν αγκαλιά και περπατούσαν χέρι-χέρι
Σε φωτογραφίες που ανέβασε η Κέιτι Πέρι στο Instagram το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην Καλιφόρνια - Δείτε φωτογραφίες
Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται… Η φράση αυτή ταιριάζει γάντι στην Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό οι οποίοι πιο ερωτευμένοι από ποτέ πέρασαν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στο διάσημο φεστιβάλ Coachella.
Η τραγουδίστρια και πρώην πρωθυπουργός του Καναδά ανέβασαν στα social media στιγμιότυπα δίνοντας έμφαση τόσο φεστιβάλ μουσικής όσο και σχέση τους.
Η Πέρι και ο σύντροφός της βρέθηκαν στην έρημο της Καλιφόρνιας για να παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, την εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ. Σε φωτογραφίες που ανέβασε η Πέρι στο Instagram της το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, να περπατά χέρι-χέρι και να τραγουδά μαζί.
Η διασκέδαση συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με την τραγουδίστρια να χορεύει σε νυχτερινό κλαμπ και να απολαμβάνει street food μετά το τέλος των συναυλιών. Παράλληλα, εντύπωση προκάλεσε και το ιδιαίτερο outfit της, με ένα crop top που έκλεψε τις εντυπώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια είχε στο παρελθόν μακροχρόνια σχέση με τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο χώρισε την περασμένη χρονιά. Από τότε, φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της, με τη σχέση της με τον Τζάστον Τριντό να απασχολεί έντονα τα μέσα ενημέρωσης.
Μάλιστα, θετικά σχόλια για τη σχέση τους έκανε και ο γιος του Καναδού πολιτικού, Ξαβιέ, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για την τραγουδίστρια, τονίζοντας πως είναι προσιτή και υποστηρικτική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δική του ενασχόληση με τη μουσική.
