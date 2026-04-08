Κέιτι Πέρι: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι το κάρμα μπορεί να είναι τόσο γενναιόδωρο, γράφει ποζάροντας δίπλα στον Τζάστιν Τριντό
Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό

Κέιτι Πέρι: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι το κάρμα μπορεί να είναι τόσο γενναιόδωρο, γράφει ποζάροντας δίπλα στον Τζάστιν Τριντό

Η ποπ σταρ συνεχίζει να δημοσιεύει κοινά στιγμιότυπα με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά

Κέιτι Πέρι: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι το κάρμα μπορεί να είναι τόσο γενναιόδωρο, γράφει ποζάροντας δίπλα στον Τζάστιν Τριντό
Η Κέιτι Πέρι συνεχίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους κοινές φωτογραφίες της με τον Τζάστιν Τριντό. Από τη στιγμή που το ζευγάρι επιβεβαίωσε ότι είναι μαζί, η ποπ σταρ έχει επιλέξει να δείχνει συχνά εικόνες από τη σχέση τους.

Στο νέο στιγμιότυπο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια ποζάρει με μία μαύρη τουαλέτα, με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να στέκεται δίπλα της, έχοντας περάσει το χέρι του γύρω από τη μέση της. «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι το κάρμα μπορεί να είναι τόσο γενναιόδωρο», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτητής της.

Κέιτι Πέρι: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι το κάρμα μπορεί να είναι τόσο γενναιόδωρο, γράφει ποζάροντας δίπλα στον Τζάστιν Τριντό

Οι φήμες για ειδύλλιο ανάμεσα στην Πέρι και τον Τριντό ξεκίνησαν, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Μόντρεαλ τον περασμένο Ιούλιο. Τον Οκτώβριο δημοσιοποίησαν τη σχέση τους με μία κοινή εμφάνιση σε καμπαρέ στο Παρίσι, όπου γιόρτασαν τα γενέθλια της τραγουδίστριας. Τον Δεκέμβριο η ποπ σταρ την επισημοποίησε και μέσα από τα social media, αναρτώντας την πρώτη κοινή τους φωτογραφία.

Πηγή που είχε μιλήσει στο PEOPLE για την Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό είχε αναφέρει: «Κατάλαβαν από την αρχή ότι οι ζωές τους ήταν περίπλοκες και ότι δεν θα ήταν η πιο εύκολη σχέση από πρακτικής άποψης, αλλά ήθελαν πραγματικά να δουν πού μπορεί να οδηγηθεί και ήταν αποφασισμένοι να την κάνουν να λειτουργήσει».

Η ίδια πηγή είχε υποστηρίξει πως «η Κέιτι Πέρι τον ερωτεύτηκε από νωρίς, γιατί έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον. Έχουν ήδη διαχειριστεί πολλές πρακτικές δυσκολίες. Το γεγονός ότι ήταν πρόθυμοι να το κάνουν λέει πολλά για το πόσο σοβαρά βλέπουν ο ένας τον άλλον».
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

