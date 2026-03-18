Ο Σον Πεν επισκέφθηκε ουκρανική μηχανοκίνητη ταξιαρχία, 20 χιλιόμετρα από το μέτωπο, φωτογραφίες
Ο Αμερικανός ηθοποιός Σον Πεν, που βρίσκεται στην Ουκρανία, μετέβη κοντά στο μέτωπο στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ και συναντήθηκε με στρατιώτες, όπως και με έναν πρώην υψηλόβαθμο αξιωματούχο της προεδρίας, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε μια ουκρανική ταξιαρχία.

Στον λογαριασμό της στο Telegram, η 157η μηχανοκίνητη ταξιαρχία ανέφερε πως ο Πεν εξέφρασε στους στρατιωτικούς που συνάντησε την «ειλικρινή συμπαράστασή του» και την «ευγνωμοσύνη του».

Η στρατιωτική αυτή μονάδα δημοσίευσε φωτογραφίες όπου εμφανίζεται ο Σον Πεν να στέκεται μπροστά από μία είσοδο της πόλης Σλοβιάνσκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το μέτωπο.

Δείτε φωτογραφίες:


Διάβασε μήνυμα στους στρατιώτες

Σε μια άλλη φωτογραφία διακρίνεται ο ηθοποιός να κάθεται κοντά στον Αντρίι Γερμάκ, έναν πρώην ισχυρό σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας που παραιτήθηκε τον Νοέμβριο έπειτα από ένα σκάνδαλο διαφθοράς.

Νωρίτερα σήμερα, η 157η ταξιαρχία δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Πεν, που τραβήχτηκε πριν από την άφιξή του στην Ουκρανία, όπου εκείνος διαβάζει ένα μήνυμα έπειτα από αίτημα του «φίλου του Αντρίι Γερμάκ».

Ο ηθοποιός αποτίνει εκεί φόρο τιμής σε στρατιώτες της ταξιαρχίας που πολεμούν εδώ και δεκάδες ημέρες στην πρώτη γραμμή και εκτιμά πως είναι «ιερό καθήκον» της Ουάσιγκτον να στηρίξει την Ουκρανία.

«Αντιπροσωπεύετε τον καλύτερο εαυτό μας και το θάρρος που μπορούμε μόνο να ονειρευτούμε να έχουμε», είπε, απευθυνόμενος στους στρατιώτες της ταξιαρχίας, διαβεβαιώνοντάς τους ότι, κατά τη γνώμη του, «η πλειονότητα των ανθρώπων» στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ηθοποιός δεν έδωσε το «παρών» στην τελετή απονομής των Όσκαρ την περασμένη Κυριακή, ενώ παρέλαβε ένα αγαλματίδιο από την ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία.
Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

