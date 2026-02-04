Ματούλα Ζαμάνη για το περιστατικό που είχε μείνει με το σουτιέν σε συναυλία της: Γουστάρω να τα βγάζω, είναι δικά μου
Με στενοχώρησε όταν είδα πολλές γυναίκες να κράζουν, έγραφαν ακραία πράγματα, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στη συζήτηση που είχε ανοίξει σχετικά με την μπλούζα που είχε βγάλει πριν από περίπου ενάμιση χρόνο σε συναυλία της και είχε μείνει με το σουτιέν της, αναφέρθηκε η Ματούλα Ζαμάνη, τονίζοντας ότι κινείται, όπως ορίζει η αυτοδιάθεσή της.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το περιστατικό, που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, σε ζωντανή εμφάνισή της στο Θέατρο Βράχων.
Όπως εξήγησε η Ματούλα Ζαμάνη, ενημερώθηκε για τα σχόλια και την έκταση που είχε πάρει η κίνησή της, έπειτα από τηλεφώνημα δημοσιογράφου. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι δεν επηρεάστηκε από την κριτική, ωστόσο στενοχωρήθηκε με ορισμένα έντονα σχόλια, που γράφτηκαν από γυναίκες.
Παράλληλα, η τραγουδίστρια τόνισε ότι κινείται με ελευθερία στη σκηνή, και πως δεν μετανιώνει που έβγαλε την μπλούζα και έδειξε σημεία του σώματός της. Όπως είπε: «Έμαθα τι έγινε με εμένα και την μπλούζα που έβγαλα, όταν σήκωσα το τηλέφωνο σε μια δημοσιογράφο, που μου είπε να σχολιάσω για το θέμα που είχε προκύψει. Τι ρώτησα τι είχε γίνει και μου είπε να βγω σε μία εκπομπή. Της το έκλεισα. Μπήκα στο ίντερνετ και ξαφνικά είδα παντού εμένα. Έπειτα, διάβασα κάποια σχόλια. Αν πει κάτι για εμένα μία κυρία στο Βόρειο Σέλας ή ένας μ@λ@κ@ας στη Θήβα, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό το έχω λύσει εδώ και μία δεκαετία. Με στενοχώρησε ότι είδα πολλές γυναίκες να κράζουν, έγραφαν ακραία πράγματα. Δεν απάντησα, αλλά μπήκα στη διαδικασία να δω κάποιων το προφίλ. Μιλάμε για βρισίδι. Την μπλούζα τη βγάζω γιατί ιδρώνω, αλλά και λόγω ενός απαλού θέματος υγείας, που έπαιζε, γουστάρω που τη βγάζω και βγάζω τα βυζιά μου, γιατί είναι δικά μου τα βυζιά, δικό μου πληρωμένο το live».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι θα προχωρούσε ξανά σε αντίστοιχη πράξη: «Το θεώρησα τόσο γελοίο να ασχοληθώ παραπάνω και άφησα τον καιρό να περάσει. Θα το έκανα ξανά, απλά τώρα βαριέμαι να το κάνω».
Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις
Το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2024 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει αρχικά την τραγουδίστρια να τραγουδάει το «Μιλώ για σένα». Στο τέλος, σταμάτησε και φώναξε προς το κοινό: «Αθήνα αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι κ@@λα, αυτό είναι κατανόηση, αυτό είναι συνεννόηση». Αμέσως μετά, έβγαλε την μπλούζα της και την πέταξε στο ξεσηκωμένο πλήθος και αποχώρησε από τη σκηνή.
