Αναγκαία η ταχεία εφαρμογή του Σχεδίου για τη Γάζα επισημαίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Για το Παλαιστινιακό συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ , με την ενημέρωση να επικεντρώνεται στην ανάγκη ταχείας εφαρμογής της Απόφασης 2803 (2025) και του Συνολικού Σχεδίου για τη Γάζα Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά χαιρέτισε την πρόοδο που περιγράφεται στην τελευταία έκθεση του Συμβουλίου Ειρήνης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα, μεταξύ άλλων στον ανθρωπιστικό τομέα.Τόνισε ότι η Χαμάς και όλες οι άλλες ένοπλες ομάδες πρέπει να προχωρήσουν σε άμεσο αφοπλισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανοικοδόμηση.Η κ. Μπαλτά ζήτησε την αύξηση των ανθρωπιστικών και εμπορικών ροών, μεταξύ άλλων μέσω της UNRWA και του Θαλάσσιου Ανθρωπιστικού Διαδρόμου της Κύπρου.Υπογράμμισε ότι η αυξανόμενη βία των εποίκων και η επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι καταδικαστέα και πρέπει να σταματήσουν αμέσως.Επανέλαβε, επίσης, την υποστήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό προς την ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων.Από την πλευρά του, ο Ύπατος Εκπρόσωπος Νικολάι Μλαντένοφ αναγνώρισε ότι έχουν σημειωθεί ορισμένες ουσιαστικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι «τα όπλα έχουν σε μεγάλο βαθμό σιγήσει σε όλη τη Γάζα για πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια» και ότι «κάθε όμηρος έχει επιστρέψει στην οικογένειά του».Ωστόσο, τόνισε ότι η Γάζα εξακολουθεί να απέχει πολύ από την ανάκαμψη, καθώς «περίπου το ογδόντα πέντε τοις εκατό των κτιρίων» έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν χωρίς μόνιμη στέγη.Ο κ. Μλαντένοφ παρουσίασε τον Οδικό Χάρτη 15 σημείων ως πλαίσιο βασισμένο στην «αμοιβαιότητα» και την επαλήθευση, εξηγώντας ότι «κάθε βήμα από τη μία πλευρά ενεργοποιεί ένα βήμα από την άλλη». Στο πεδίο της ασφάλειας τόνισε ότι ο αφοπλισμός θα είναι «σταδιακός, διαδοχικός και χρονικά προσδιορισμένος», υπό παλαιστινιακή ηγεσία και διεθνή παρακολούθηση.Επισήμανε, επίσης, ότι «καμία παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα δεν θα υποχρεωθεί να παραδώσει τα όπλα της στο Ισραήλ», αλλά στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας.Σύμφωνα με τον κ. Μλαντένοφ, η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα λειτουργεί ως «ζώνη ανάσχεσης», ενώ το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του «στην περίμετρο της Γάζας», βάσει επαληθευμένης προόδου. Προειδοποίησε ότι η καθυστέρηση μπορεί να παγιώσει «μια διαιρεμένη Γάζα», χωρίς ουσιαστική ανοικοδόμηση, ασφάλεια για το Ισραήλ ή «βιώσιμη οδό προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση».Ο Αναπληρωτής Ειδικός Συντονιστής του ΟΗΕ Ραμίζ Αλακμπάροφ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στο Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος είναι «ολοένα και πιο επισφαλής». Στη Γάζα, ανέφερε, οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Απόφασης 2803, η καθημερινή βία και η ανθρωπιστική κρίση έχουν ανακόψει την αρχική δυναμική της εκεχειρίας. Υπογράμμισε ότι τυχόν επανάληψη εκτεταμένων εχθροπραξιών «θα είχε καταστροφικές συνέπειες», τονίζοντας ότι «ο λαός της Γάζας δεν αντέχει άλλον πόλεμο».



«Οι ανθρωπιστικές συνθήκες παραμένουν οξείες» Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ανθρωπιστικές συνθήκες παραμένουν οξείες, παρά την επαναλειτουργία του περάσματος Ζικίμ και την περιορισμένη αύξηση της βοήθειας. Σημείωσε ότι το ανθρωπιστικό σχέδιο απόκρισης, ύψους «4,06 δισ. δολαρίων», έχει λάβει μόλις «540 εκατ. δολάρια». Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στη Γάζα, μετέφερε το μήνυμα της Παιδικής Επιτροπής «Η Γάζα που Θέλουμε» ότι «τα παιδιά της Γάζας αξίζουν να ζήσουν» σε μια Γάζα «ελεύθερη από βία και στέρηση».



Για τη Δυτική Όχθη, ο κ. Αλακμπάροφ προειδοποίησε για περαιτέρω επιδείνωση, αναφερόμενος σε νέα σχέδια εποικιστικής δόμησης, θανάτους και τραυματισμούς Παλαιστινίων, καθώς και σε επιθέσεις εποίκων που έχουν «αυξηθεί σημαντικά το 2026». Κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να λάβουν «επείγοντα και συγκεκριμένα μέτρα» για τον τερματισμό των επιθέσεων και τη λογοδοσία των δραστών.



Και οι δύο εισηγητές κατέληξαν ότι η απόφαση 2803 εξακολουθεί να προσφέρει ένα κρίσιμο παράθυρο πολιτικής προόδου, με τον κ. Μλαντένοφ να προειδοποιεί ότι η επιλογή είναι ανάμεσα σε «μια επιδεινούμενη υφιστάμενη κατάσταση ή μια νέα αρχή» και ότι «δεν υπάρχει τρίτη επιλογή».