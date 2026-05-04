Βίκυ Φλέσσα: Τα εγγόνια μου είναι δύο υπέροχα αγόρια, έχω αναλάβει τη γλωσσική τους εκπαίδευση





Όσον αφορά στην τηλεοπτική της επιστροφή στην κρατική τηλεόραση, η δημοσιογράφος εξήγησε πως της είχε λείψει το κομμάτι της προετοιμασίας για ένα νέο πρότζεκτ: «Μου έχει λείψει το τηλεοπτικό, μου είχε λείψει το διάβασμα για μία εκπομπή, για την προετοιμασία, το πώς θα δομήσεις την εκπομπή, τι θέματα θα κάνεις», ανέφερε.



Όταν ρωτήθηκε εάν πιστεύει πως θα μπορούσε να βρεθεί στην ιδιωτική τηλεόραση, η Βίκυ Φλέσσα απάντησε: «Δεν νομίζω ότι τα ιδιωτικά κανάλια έχουν πολύ ενδιαφέρον για την ιστορία. Μπορεί, όμως, και να κάνω λάθος. Έχω εκπαιδευτεί στους ρυθμούς της δημόσιας τηλεόρασης και σε αυτές τις απαιτήσεις. Η ιδιωτική τηλεόραση έχει άλλα δεδομένα. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτοί οι τόποι μπορούν να συμπέσουν».

Τη γλωσσική εκπαίδευση των εγγονών της έχει αναλάβει η Βίκυ Φλέσσα και όπως ανέφερε το γεγονός αυτό αποτελεί μία μορφή αναγεννήσεως για εκείνη.Η δημοσιογράφος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» τόνισε πως όταν βρίσκεται κοντά στα παιδιά αισθάνεται πολύ όμορφα. Παράλληλα, μίλησε για τη νέα εκπομπή που ετοιμάζει.Για τα εγγόνια της, η Βίκυ Φλέσσα αποκάλυψε τα ονόματά τους και την ηλικία τους: «Δόξα τω Θεώ τα εγγόνια μου είναι δυο υπέροχα αγόρια. Ο Λεωνίδας είναι 3,5 ετών και ο Λουκάς τον Ιούλιο θα συμπληρώσει τα 2. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχω αναλάβει τη γλωσσική τους εκπαίδευση. Είναι για μένα μια μορφή αναγεννήσεως αυτή. Ξανανιώνεις όταν είσαι κοντά στα παιδιά», είπε.