Κρις Τζένερ: Έτσι είναι το πρόσωπό της χωρίς φίλτρα μετά το λίφτινγκ που έκανε

Ο φόβος δεν είναι φίλος σας

Πρόσφατα, η ίδια είχε μιλήσει για το λίφτινγκ που έκανε, προκειμένου να «εμπνεύσει» εκείνους που φοβούνται τις πλαστικές επεμβάσεις. «Είναι ο τρόπος μου να δείξω στους ανθρώπους και να προσπαθήσω να τους εμπνεύσω να μην φοβούνται τις επεμβάσεις, είτε είναι απαραίτητες είτε κάτι που θέλεις να κάνεις γιατί θέλεις να νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου», είπε. «Και μην το φοβάστε.», πρόσθεσε.Στο παρελθόν, η Τζένερ είχε παραδεχτεί ότι έχει κάνει botox, fillers, λέιζερ, αυξητική στήθους, αλλά και ένα προηγούμενο facelift το 2011, λίγο πριν τον γάμο της Κιμ Καρντάσιαν με τον Κρις Χάμφρις.: Getty Images/ Ideal Image