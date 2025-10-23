Κρις Τζένερ: Έτσι είναι το πρόσωπό της χωρίς φίλτρα μετά το λίφτινγκ που έκανε
Κρις Τζένερ: Έτσι είναι το πρόσωπό της χωρίς φίλτρα μετά το λίφτινγκ που έκανε
Η 69χρονη μητέρα της Κιμ Καρντάσιαν είχε αποκαλύψει ότι προχώρησε σε λίφτινγκ αξίας 100.000 δολαρίων
Μια πρόσφατη δημόσια εμφάνιση της Κρις Τζένερ αποκάλυψε πώς είναι το πρόσωπό της χωρίς φίλτρα μετά το λίφτινγκ (facelift) αξίας 100.000 δολαρίων που έκανε.
Η 69χρονη φωτογραφήθηκε στο Παρίσι, στην πρεμιέρα της σειράς «All's Fair» της κόρης της, Κιμ Καρντάσιαν. Συγκεκριμένα, απαθανατίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα κίτρινο σακάκι, μαύρο καλσόν και γόβες.
Σε στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε χωρίς φίλτρα ή επεξεργασία, φαίνεται η επιδερμίδα της Κρις Τζένερ, προκαλώντας σχόλια των θαυμαστών της όταν αναρτήθηκε στο Reddit.
Κάποιος μάλιστα έγραψε: «Αυτή είναι η πραγματική Κρις, χωρίς όλες τις επεξεργασίες» και ένας άλλος πρόσθεσε: «Το λίφτινγκ μπορεί να την έκανε να φαίνεται πιο νέα, αλλά είναι ακόμα μια 70χρονη γυναίκα που συνεχίζει να γερνάει. Κανένα χειρουργείο δεν μπορεί να σταματήσει τη φύση».
Η συγκεκριμένη εικόνα από το κόκκινο χαλί τραβήχτηκε στις 16 Οκτωβρίου και φαίνεται να αποκαλύπτει τα αυθεντικά αποτελέσματα της επέμβασης αξίας 100.000 δολαρίων, στην οποία προχώρησε η Τζένερ.
Σε ανάρτηση που έκανε η Κρις Τζένερ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε εικόνες της από την εκδήλωση, ποζάροντας μόνη της, αλλά και με την κόρη της, ωστόσο η χρήση φίλτρων στο πρόσωπό της, είναι ευδιάκριτη.
Πρόσφατα, η ίδια είχε μιλήσει για το λίφτινγκ που έκανε, προκειμένου να «εμπνεύσει» εκείνους που φοβούνται τις πλαστικές επεμβάσεις. «Είναι ο τρόπος μου να δείξω στους ανθρώπους και να προσπαθήσω να τους εμπνεύσω να μην φοβούνται τις επεμβάσεις, είτε είναι απαραίτητες είτε κάτι που θέλεις να κάνεις γιατί θέλεις να νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου», είπε. «Και μην το φοβάστε. Ο φόβος δεν είναι φίλος σας», πρόσθεσε.
Στο παρελθόν, η Τζένερ είχε παραδεχτεί ότι έχει κάνει botox, fillers, λέιζερ, αυξητική στήθους, αλλά και ένα προηγούμενο facelift το 2011, λίγο πριν τον γάμο της Κιμ Καρντάσιαν με τον Κρις Χάμφρις.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
