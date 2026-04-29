O Σαμ Νιλ ξεπέρασε τον καρκίνο μέσω πολύ ακριβής θεραπείας: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, δήλωσε
Ο 78χρονος ηθοποιός είχε αποκαλύψει το 2023 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο
Ευχάριστα νέα σχετικά με τη μάχη του με τον καρκίνο μοιράστηκε ο Σαμ Νιλ, ανακοινώνοντας ότι ξεπέρασε την ασθένεια μέσω μίας πολύ ακριβής θεραπείας.
Ο πρωταγωνιστής του «Jurassic Park» έκανε την αποκάλυψη στο αυστραλιανό δίκτυο «7News» μιλώντας για μία νέα θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε, καθώς η χημειοθεραπεία έπαψε να είναι αποτελεσματική για τη νόσο του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, πρόκειται για τη θεραπεία CAR T-cell, μια μορφή ανοσοθεραπείας που έλαβε στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής, για ασθενείς με καρκίνο του αίματος σε όλη την Αυστραλία.
Ο ίδιος περιέγραψε την πορεία της υγείας του, λέγοντας: «Ζούσα με έναν συγκεκριμένο τύπο λεμφώματος για περίπου πέντε χρόνια και έκανα χημειοθεραπεία, που είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, αλλά με κρατούσε στη ζωή». Όταν όμως η θεραπεία σταμάτησε να αποδίδει, παραδέχτηκε: «Ήμουν σε αδιέξοδο και ένιωθα ότι πλησίαζα στο τέλος κάτι που προφανώς δεν ήταν ιδανικό». Στη συνέχεια, συμμετείχε σε κλινική δοκιμή CAR T-cell στην Αυστραλία, προσαρμοσμένη στον τύπο λεμφώματος που αντιμετώπιζε. Όπως αποκάλυψε: «Μόλις έκανα μια εξέταση και δεν υπάρχει καρκίνος στο σώμα μου, κάτι που είναι πραγματικά εκπληκτικό. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που μπορεί να συμβεί αυτό». Προσθέτοντας με χιούμορ: «Ήρθε η ώρα να κάνω άλλη μια ταινία».
Η θεραπεία CAR T-cell, γνωστή και ως θεραπεία Τ-λεμφοκυττάρων διατίθεται περιορισμένα στο δημόσιο σύστημα υγείας της Αυστραλίας για συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, ενώ στον ιδιωτικό τομέα το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τις 600.000 αυστραλιανά δολάρια ανά ασθενή.
Ο ηθοποιός συμμετέχει ενεργά σε εκστρατεία για την επέκταση της πρόσβασης στη θεραπεία, σε συνεργασία με το ίδρυμα Snowdome Foundation, ζητώντας από τις Αρχές να την καταστήσουν διαθέσιμη σε περισσότερους ασθενείς.
Ο 78χρονος ηθοποιός είχε αποκαλύψει το 2023, μέσα από τα απομνημονεύματά του «Did I Ever Tell You This?», ότι έπασχε από λέμφωμα αγγειοανοσοβλαστικού τύπου Τ-κυττάρων σε τρίτο στάδιο. Όπως είχε δηλώσει τότε, έκανε κάθε μήνα χημειοθεραπεία, σημειώνοντας: «Δεν φοβάμαι να πεθάνω, αλλά θα με ενοχλούσε».
