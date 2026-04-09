Το συγκινητικό μήνυμα του Youtuber Γιάννη Αεράκη που πάσχει από καρκίνο: Μην έχετε τίποτα δεδομένο
Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε, δήλωσε ο νεαρός, ενημερώνοντας τους followers του για την κατάστασή του

Ένα συγκινητικό μήνυμα μοιράστηκε ο Γιάννης Αεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο, τονίζοντας πως τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Ο Youtuber ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο κατά το οποίο εξηγεί πως αισθάνεται καλύτερα αυτές τις ημέρες και ήθελε να μοιραστεί κάποιες σκέψεις του με τον κόσμο που τον παρακολουθεί, υποστηρίζοντας πως αυτά που πολλές φορές φαίνονται ασήμαντα, είναι τελικά τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή.

Ο Γιάννης Αεράκης επισήμανε πως δυστυχώς οι άνθρωποι μόνο όταν χάνουν κάτι, μπορούν να το εκτιμήσουν πραγματικά: «Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Αυτές τις ημέρες περνούσα δύσκολα. Τώρα που ένιωσα κάπως καλύτερα, ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Σκεφτόμουν όσο περνούσα κάποιες δυσκολίες ότι τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία τελικά στη ζωή, είναι αυτά που πολλές φορές θεωρούμε ασήμαντα, και δεν δίνουμε τόση σημασία. Από τον τρόπο που θα κοιμηθείς, μέχρι που θα ξυπνήσεις. Από ένα μήνυμα μέχρι μια βόλτα. Από το τι θα φας. Όλα έχουν αξία. Τα άτομα που έχεις δίπλα σου. Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε και να μας τα φέρει η ζωή με έναν δύσκολο τρόπο που δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αν έχετε την ευκαιρία να χαμογελάτε, να την αρπάζετε και να το κάνετε κάθε μέρα. Μην έχετε τίποτα δεδομένο».

Ο Γιάννης Αεράκης είχε ανακοινώσει τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, μέσα από βίντεο που κοινοποιήθηκε στο TikTok, ενημερώνοντας τους followers του ότι ξεκινά χημειοθεραπείες. «Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», ανέφερε.

Στο ίδιο μήνυμα μιλούσε και για τις δυσκολίες που ενδέχεται να φέρει η θεραπεία του, σημειώνοντας: «Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε».

Ο ίδιος έκλεινε το βίντεο αισιόδοξος για το μέλλον: «Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη», ανέφερε. Όπως είπε, υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται καλύτερα αλλά και άλλες πιο δύσκολες. «Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιμιστικά, δεν με έχει ρίξει. Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», είπε.

