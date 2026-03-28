Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα 19 χρόνια από τον θάνατο του ηθοποιού Σπύρου Κωνσταντόπουλου
Μεταπηδούσε με άνεση από το δράμα στην κωμωδία, αναφέρεται στην ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής
Σαν σήμερα, το 2007, έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Σπύρος Κωνσταντόπουλος και η Φίνος Φιλμ τον τίμησε με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα αφιερωματικό βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής περιλαμβάνονται σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει στο πλευρό πρωταγωνιστών, όπως ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Μάρθα Καραγιάννη και ο Κώστας Χατζηχρήστος.
Παράλληλα, ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος περιγράφεται ως ένας ηθοποιός που μπορούσε να μεταπηδήσει με άνεση από το δράμα στην κωμωδία, αποτελώντας μια πολυεδρική φυσιογνωμία του θεάτρου και του κινηματογράφου.
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Με χαρακτηριστική ερμηνευτική σφραγίδα, ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος υπήρξε μια πολυεδρική φυσιογνωμία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Λυρικός, ευγενής και με μια ''σκοτεινή'' χροιά όταν το επέβαλε το σενάριο, μεταπηδούσε με άνεση από το δράμα στην κωμωδία, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αναγνώριση από το κοινό και τους συναδέλφους του. Έφυγε σαν σήμερα από κοντά μας το 2007, σε ηλικία 82 ετών, και τον θυμόμαστε μέσα από στιγμές του στη Finos Film».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα