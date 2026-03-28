Ο Βαρθακούρης βαθμολόγησε Ρέμο, Βέρτη, Μαζωνάκη, Φέρρη και Πλούταρχο, ποιον έβαλε στην κορυφή
Τι είπε ο τραγουδοποιός για τον Ακύλα και τον αδερφό του
Καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου ήταν χθες βράδυ ο Χάρης Βαρθακούρης. Ο γνωστός τραγουδοποιός σε μια χαλαρή κουβέντα με τον παρουσιαστή ρωτήθηκε για πέντε τραγουδιστές και συγκεκριμένα ποιος είναι ο αγαπημένος του από το ένα ως το πέντε. Ο Βαρθακούρης έβαλε στην κορυφή τον Αντώνη Ρέμο, στη δεύτερη θέση τον Νίκο Βέρτη, στην τρίτη τον Γιώργο Μαζωνάκη, στην τέταρτη τον Θοδωρή Φέρρη και στην πέμπτη τον Γιάννη Πλούταρχο.
Μάλιστα είπε πως τον τοποθετεί στην πέμπτη θέση για τον εξής λόγο: «Ο λόγος που έβαλα τον Πλούταρχο στο πέντε δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός τραγουδιστής είναι ότι από αυτούς τους τραγουδιστές και το ρεπερτόριό του είναι ο πέμπτος στην προτίμησή μου».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Χάρης Βαρθακούρης ρωτήθηκε για το τραγούδι του Ακύλα που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.
Όπως είπε η γενικά η Eurovision δεν είναι κάτι που τον ενδιαφέρει. Την είδε πέρσι εξαιτίας της Κλαυδίας την οποία εκτιμά και φέτος τον ενδιέφερε γιατί ήθελε πάρα πολύ να πάει ο αδερφός του γιατί το αξίζει. «Ο αδερφός μου ο Νικόλας είναι ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης, αξίζει αλλά δεν είναι για την Ελλάδα. Οπότε κάθομαι να ακούσω όλα τα τραγούδια, όμως δεν ακούω τον πρώτο ημιτελικό και ακούω τον δεύτερο. Και ξαφνικά σχολιάζω κάτι στο Twitter και ξαφνικά βλέπω μια… κατρακύλα από Ακύλα και λέω ποιος είναι ο Ακύλας. Όταν άκουσα το τραγούδι είπα αυτή δεν είναι η χρονιά του Νικόλα. Αυτό είναι ένα πολύ έξυπνο κομμάτι, η παραγωγή του αδερφού μου ήταν σαφώς η καλύτερη για την αισθητική την δική μου, ήταν εφάμιλλη του εξωτερικού αλλά βλέποντας και την τρέλα που βγάζει το παλικάρι αυτό είπα ένα μεγάλο «ωχ». Στον Νικόλα δεν το είπα, είχα την ελπίδα αλλά είχα και τον τεράστιο φόβο ότι φέτος δεν θα είναι η χρονιά του Νικόλα».
Η Eurovision, o Ακύλας και ο αδερφός του
