Δημήτρης Αλεξανδρής: Θα ήμουν πολύ θετικός σε ένα ριμέικ των «Εγκλημάτων», την αγαπώ πολύ αυτή τη σειρά
Είμαι φανατικός θαυμαστής, δήλωσε ο ηθοποιός που είχε εμφανιστεί σε πέντε επεισόδια του σίριαλ
Θετικός στην ιδέα ενός ριμέικ της σειράς «Εγκλήματα» στην οποία είχε συμμετάσχει, εμφανιζόμενος σε πέντε επεισόδια, δήλωσε ο Δημήτρης Αλεξανδρής.
Ο ηθοποιός εξήγησε πως θα συμφωνούσε απόλυτα με μία τέτοια ιδέα, αφού πρόκειται για ένα σίριαλ που αγαπά πολύ. Αφού τόνισε πως είναι φανατικός θαυμαστής, εκμυστηρεύτηκε πως η πρόταση που του είχε γίνει τότε τον είχε ενθουσιάσει λόγω της απήχησης που είχε.
Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Αλεξανδρής κλήθηκε αρχικά να μοιραστεί τον ρόλο που επηρέασε περισσότερο την τηλεοπτική του πορεία. Όπως ανέφερε στο περιοδικό Λοιπόν: «Αν και δεν έχω συμμετάσχει σε πολλές σειρές, έχω την τύχη να έχω παίξει σε ρόλους που έχουν μείνει στην καρδιά του κόσμου. Ο ρόλος μου στον ''Σασμό'' είναι πολύ αγαπητός, αλλά και ο ρόλος μου στα ''Εγκλήματα'' έχει αφήσει το στίγμα του, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκα σε μόνο πέντε επεισόδια. Ειλικρινά, δεν ξεχωρίζω κάποιον ρόλο περισσότερο από τους άλλους, τους αγαπώ όλους το ίδιο».
Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για το αν θα τον ενδιέφερε η αναβίωση της τηλεοπτικής σειράς «Εγκλήματα», με τον ίδιο να απαντά: «Θα ήμουν πολύ θετικός. Είμαι φανατικός θαυμαστής αυτής της σειράς και την αγαπώ πολύ. Όταν μου προτάθηκε να συμμετάσχω, ήμουν ενθουσιασμένος, γιατί ήξερα πόσο σημαντική ήταν για το κοινό. Δυστυχώς, λόγω ενός προγραμματικού προβλήματος, ο ρόλος μου δεν συνεχίστηκε στα επόμενα επεισόδια, αλλά θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη κωμική σειρά της εποχής της».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
