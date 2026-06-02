Γερμανία: Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στην πόλη Ρέντσμπουργκ, σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
ΚΟΣΜΟΣ
Ένοπλος Γερμανία

Γερμανία: Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στην πόλη Ρέντσμπουργκ, σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα

Γερμανία: Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στην πόλη Ρέντσμπουργκ, σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
Ένας άνδρας έχει οχυρωθεί οπλισμένος σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ του κρατιδίου Σλέσβιγκ-Χολστάιν στη Γερμανία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει αποκλειστεί.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, που επικαλούνται αξιωματούχους των τοπικών Αρχών, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες. Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στο μπαρ κατάφεραν να αποχωρήσουν με ασφάλεια. Η εφημερίδα Flensburger Tageblatt αναφέρει ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή πριν κλειστεί ο ένοπλος στο μπαρ, χωρίς να διευκρινίζει τις συνθήκες και τον αριθμό των εμπλεκόμενων.

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης