Γερμανία: Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στην πόλη Ρέντσμπουργκ, σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
Ένας άνδρας έχει οχυρωθεί οπλισμένος σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ του κρατιδίου Σλέσβιγκ-Χολστάιν στη Γερμανία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει αποκλειστεί.
Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα.
Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, που επικαλούνται αξιωματούχους των τοπικών Αρχών, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες. Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στο μπαρ κατάφεραν να αποχωρήσουν με ασφάλεια. Η εφημερίδα Flensburger Tageblatt αναφέρει ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή πριν κλειστεί ο ένοπλος στο μπαρ, χωρίς να διευκρινίζει τις συνθήκες και τον αριθμό των εμπλεκόμενων.
Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα.
