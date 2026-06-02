Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ
Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς

UPD:
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/6) στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε οινοποιείο  επί της οδού Πυθαγόρα, στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Λίγο μετά τις 12:10 η φωτιά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, τέθηκε υπό έλεγχο.

Για την κατάσβηση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο Χ:

Αναφορές για εκρήξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του συμβάντος ακούστηκαν μικρές εκρήξεις, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής από πού προήλθαν.

Παράλληλα, οι Αρχές δεν έχουν λάβει αναφορές για την παρουσία ατόμων εντός του χώρου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καθώς όλοι οι εργαζόμενοι έχουν απομακρυνθεί.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται.
UPD:

