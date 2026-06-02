Eurostat: Αλμα στο 5% για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Μάιο
Επιτάχυνε σε σύγκριση με το 4,6% του Απριλίου - Στο 3,2% ο πληθωρισμός στην Eυρωζώνη - Βασικοί «τροφοδότες» ήταν οι τιμές της ενέργειας, των υπηρεσιών και των τροφίμων
Ανέβασε ταχύτητα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (flash estimate) της Eurostat, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο του 2026 και 3,3% τον Μάιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Eυρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,2% τον Μάιο του 2026, από 3% τον Απρίλιο.
Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στην Eυρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο (10,9%, σε σύγκριση με 10,8% τον Απρίλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,5%, σε σύγκριση με 3% τον Απρίλιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2%, σε σύγκριση με 2,4% τον Απρίλιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σε σύγκριση με 0,8% τον Απρίλιο).
