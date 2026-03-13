Ελένη Χατζίδου: Δεν άφησα ποτέ το τραγούδι, είμαι έτοιμη να κυκλοφορήσω κάτι δισκογραφικά
Είναι κάτι που το αγαπώ πολύ, είναι κάτι με το οποίο ξεκίνησα, σημείωσε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια
Έτοιμη να επιστρέψει στο τραγούδι είναι η Ελένη Χατζίδου. Η τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια έχει δοκιμαστεί στον ρόλο της παρουσιάστριας, αναλαμβάνοντας το τιμόνι της εκπομπής «Breakfast@Star», μαζί με τον σύζυγό της, τον Ετεοκλή Παύλου.
Παρά τη στροφή που έχει κάνει στα επαγγελματικά της, η ίδια ξεκαθαρίζει πως ποτέ δεν εγκατέλειψε την κύρια επαγγελματική της ιδιότητα, την οποία και αγαπάει πολύ. Αντιθέτως, σχεδιάζει τη δισκογραφική της επιστροφή και την επανεμφάνισή της στη μουσική σκηνή το καλοκαίρι με μία σειρά από συναυλίες.
«Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αφήσει ποτέ το τραγούδι. Είναι κάτι που το αγαπάω πολύ, είναι κάτι με το οποίο ξεκίνησα, είμαι σε φάση δημιουργική, ακούω κομμάτια, είμαι έτοιμη να κυκλοφορήσω κάτι δισκογραφικά. Το καλοκαίρι θα είναι καυτό και γεμάτο live», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 13 Μαρτίου.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Φωτογραφία: NDPPHOTO
