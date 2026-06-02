Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Κάρπαθος
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίμηνη κήρυξη από το υπουργείο Περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης – Επιταχύνονται τα μέτρα για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού στο νησί

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γγ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων υδροδότησης που καταγράφονται στο νησί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ένταξη της Καρπάθου σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο.

Με την απόφαση δίνεται η δυνατότητα επίσπευσης διαδικασιών και λήψης άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της υδροδότησης και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση ειδικών μηχανισμών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψυδρίας.
