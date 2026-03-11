Ιωάννα Παλιοσπύρου: Οι φωτογραφίες με ολόσωμο μαγιό από το ταξίδι της στις Μαλδίβες
Το πιο εκτυφλωτικό φως της ζωής σου βρίσκεται μέσα στην ψυχή σου, σχολίασε στην ανάρτησή της
Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Μαλδίβες μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Είχε προηγηθεί μία ακόμη ανάρτηση από την απόδρασή της στον εξωτικό προορισμό, την οποία είχε κάνει με αφορμή τα 40ά της γενέθλια.
Στα καινούργια στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram, ποζάρει στην παραλία, φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό και ψάθινο καπέλο. Κάνοντας ένα σχόλιο, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση: «Το πιο εκτυφλωτικό φως της ζωής σου, βρίσκεται μέσα στην ψυχή σου. Αναζήτησε το και άστο να σε οδηγήσει σε μέρη μοναδικά, μακριά από το σκοτάδι».
