Δημήτρης Σταρόβας: Έχω παντρευτεί δύο φορές, αλλά θα το έκανα ξανά για χάρη της συντρόφου μου
Δεν μου λείπει ο γάμος, διευκρίνισε ο ηθοποιός και μουσικός

Σε έναν ακόμα γάμο θα προχωρούσε ο Δημήτρης Σταρόβας. Ο ηθοποιός και μουσικός ξεκαθάρισε πως δεν του λείπει η συζυγική ζωή, αφού έχει στο ιστορικό του δύο γάμους. Παρόλα αυτά, για χάρη της αγαπημένης του, της Άννας Σταθάκη, θα επισημοποιούσε τη σχέση τους.

«Θα έκανα το επόμενο βήμα μαζί της και δεν μου λείπει ο γάμος. Παντρεύτηκα δύο φορές και θα το έκανα ξανά ευχαρίστως για χάρη της Άννας», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Τετάρτη 4 Μαρτίου.

Πέρα την προσωπική του ζωή, ο Δημήτρης Σταρόβας μίλησε και για τα επαγγελματικά του, τονίζοντας πως διανύει μία πολύ δημιουργική περίοδο. «Διανύω μία περίοδο δημιουργικότητας και απολαμβάνω τη ζωή. Έχω το προνόμιο να είναι φίλος μου ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που είναι ένας θρύλος. Πάντα ήθελα να φτιάξουμε μία μπάντα με φίλους μουσικούς και να παίξουμε κλασσικά αγαπημένα ροκ. Το καλοκαίρι θα κάνουμε και ένα summer edition».

