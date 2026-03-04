Άναμπελ Σκόφιλντ: Πέθανε το μοντέλο και ηθοποιός στα 62 της από καρκίνο του εγκεφάλου

καρκίνο του εγκεφάλου, που είχε διαγνωστεί.





Σκόφιλντ νοσηλευόταν μέχρι πρόσφατα στο Λος Άντζελες και έφυγε από τη ζωή το Σάββατο

Πέθανε σε ηλικία 62 ετών το μοντέλο και ηθοποιός, έπειτα από μάχη που έδωσε με τον28 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter». Μετά τη διάγνωσή της, η ίδια ενημέρωνε τους θαυμαστές της για την κατάσταση της υγείας της μέσω λογαριασμού GoFundMe, με την τελευταία της ανάρτηση να δημοσιεύεται στις 18 Ιανουαρίου, όπου ανέφερε ότι είχε υποβληθεί πρόσφατα σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου.γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου του 1963 στο Λανέλι της Ουαλίας. Ο πατέρας της ήταν ο Βρετανός παραγωγός ταινιών Τζον Ντ. Σκόφιλντ, ο οποίος συμμετείχε στην παραγωγή πολυάριθμων φιλμ, μεταξύ των οποίων τα «Jerry Maguire» και «As Good As It Gets».Αργότερα μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου ξεκίνησε την καριέρα της στο μόντελινγκ. Συμμετείχε στα εξώφυλλα εκατοντάδων περιοδικών μόδας, μεταξύ των οποίων το «Vogue» Γερμανίας και το ιταλικό «Vogue». Η Μέλισα Ρίτσαρντσον, ιδιοκτήτρια του πρακτορείου Take Two του Λονδίνου, το οποίο ξεκίνησε να τη εκπροσωπεί νωρίς στην καριέρα της, δήλωσε στο THR: «Ήταν η πρωτοπόρος του Take Two, χωρίς εκείνη δεν θα είχαμε καταφέρει όσα καταφέραμε. Την αγαπούσαμε γιατί ήταν αστεία, αυθεντική, όμορφη και προσγειωμένη. Δεν άλλαξε ποτέ από το γλυκό κορίτσι των 17 ετών που γνώρισα. Ήταν αφοσιωμένη, στοργική και πάνω απ’ όλα είχε μία εκθαμβωτική ομορφιά. Ήξερε την τέχνη της. Ήταν η καλύτερη».Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, συνεργάστηκε με γνωστούς οίκους μόδας και καμπάνιες ομορφιάς, όπως οι Yves Saint Laurent, Versace, Rimmel και Revlon. Εντύπωση προκάλεσε η συμμετοχή της σε διαφήμιση των Bugle Boy Jeans στα τέλη της δεκαετίας του 1980, στην οποία είχε πει «συγγνώμη, είναι αυτά τα τζιν Bugle Boy που φοράτε;» οδηγώντας ένα σπορ αυτοκίνητο.Μετακομίζοντας στο Λος Άντζελες, απέκτησε ρόλο στη δημοφιλή σειρά «Dallas», στην 11η σεζόν, όπου εμφανίστηκε σε 12 επεισόδια ως Λόρελ Έλις, υποδυόμενη δίπλα στον Λάρι Χάγκμαν τον χαρακτήρα Τζ.Ρ. Γιούινγκ. Εμφανίστηκε επίσης σε κινηματογραφικές παραγωγές, όπως η ταινία «Eye of the Widow», ενώ εργάστηκε και πίσω από τις κάμερες σε ταινίες όπως «The Brothers Grimm», «Doom» και «City of Ember».Αργότερα ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Bella Bene Productions, για την οποία δημιούργησε διαφημίσεις και έργα μόδας. Το 2013 εξέδωσε το μυθιστόρημα «The Cherry Alignment», εμπνευσμένο από την εμπειρία της ως μοντέλο και ηθοποιός τη δεκαετία του 1980.: Getty Images/ Ideal Image