5χρονος ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
5χρονος ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση συγκόλλησης - Πώς έγινε το ατύχημα
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν ένα 5χρονο παιδί υπέστη ακρωτηριασμό στην πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε περίπου στις 11:30, στην κεντρική είσοδο της σχολικής μονάδας. Την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν, ένας συμμαθητής του 5χρονου φέρεται να έκλεισε την πόρτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά το άτυχο παιδί.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση συγκόλλησης. Τα επόμενα 24ωρα θα κριθεί η επιτυχία της διαδικασίας.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.
Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την υποβολή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε περίπου στις 11:30, στην κεντρική είσοδο της σχολικής μονάδας. Την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν, ένας συμμαθητής του 5χρονου φέρεται να έκλεισε την πόρτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά το άτυχο παιδί.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση συγκόλλησης. Τα επόμενα 24ωρα θα κριθεί η επιτυχία της διαδικασίας.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.
Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την υποβολή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.
