MasterChef: Η εμφάνιση του Μύρωνα Στρατή στο παιχνίδι - Άκουγα τα τραγούδια του, έχουμε συνεργαστεί κιόλας, είπε διαγωνιζόμενη

Στη συζήτηση παρενέβη και η Μενεξιά, η οποία αποκάλυψε ότι έχει συνεργαστεί επαγγελματικά με τον τραγουδιστή. «

», τόνισε.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μίλησε και για τη μακρόχρονη γνωριμία τους, αναφερόμενος στην ιδιαίτερη σχέση του καλλιτέχνη με τη γαστρονομία. «

, είπε,

αναφέροντας

πως έχουν βρεθεί μαζί και στην κουζίνα, μαγειρεύοντας.

Από την πλευρά του, ο Μύρωνας Στρατής συνέδεσε τη μουσική με τη μαγειρική, επισημαίνοντας τα κοινά στοιχεία δημιουργίας που τις χαρακτηρίζουν. «

», παραδέχτηκε.

Τέλος, ο τραγουδιστής έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της δοκιμασίας, η οποία

περιλάμβανε

περιορισμό στα διαθέσιμα υλικά, με τους διαγωνιζόμενους να καλούνται να διαθέσουν πολύτιμο χρόνο προκειμένου να εξασφαλίσουν εκείνα που επιθυμούσαν.