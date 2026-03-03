MasterChef: Η εμφάνιση του Μύρωνα Στρατή στο παιχνίδι - Άκουγα τα τραγούδια του, έχουμε συνεργαστεί κιόλας, είπε διαγωνιζόμενη
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στο ριάλιτι μαγειρικής με αφορμή τη θεματική εβδομάδα αφιερωμένη στην τέχνη
Με αφορμή τη θεματική εβδομάδα στο «MasterChef» αφιερωμένη στην τέχνη, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος προανήγγειλε την είσοδο ενός ξεχωριστού καλεσμένου στο παιχνίδι, του Μύρωνα Στρατή, με διαγωνιζόμενη να αναφέρει ότι εκτός από τη μουσική του, που άκουγε όταν ήταν μικρή, έχει συνεργαστεί με τον καλλιτέχνη στο παρελθόν.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου, ο τραγουδιστής βρέθηκε στο πλατό του μαγειρικού διαγωνισμού, συμβάλλοντας στη δοκιμασία του Mystery Box για την κόκκινη μπριγάδα.
«Και πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η θεματική εβδομάδα, η οποία είναι αφιερωμένη στην Τέχνη, χωρίς να έχουμε μαζί μας καλεσμένο κι έναν καλλιτέχνη; Ο σημερινός μας καλεσμένος συνέβαλε στη δημιουργία των κουτιών, δηλαδή κάποιες από τις ιδέες για τα υλικά που βάλαμε ήταν δικές του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σεφ, εξηγώντας τον ρόλο του προσκεκλημένου στη διαμόρφωση της δοκιμασίας. Στη συνέχεια, σκιαγράφησε το προφίλ του, καλώντας τους παίκτες να τον υποδεχτούν με χειροκροτήματα και ενθουσιασμό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στο πλατό εμφανίστηκε ο Μύρωνας Στρατής, με την είσοδό του να προκαλεί ευχάριστες αντιδράσεις.
Στη συζήτηση παρενέβη και η Μενεξιά, η οποία αποκάλυψε ότι έχει συνεργαστεί επαγγελματικά με τον τραγουδιστή. «Φυσικά άκουγα τα τραγούδια του όταν ήμουν μικρή κι έχουμε συνεργαστεί κιόλας, λόγω του δικού μου επαγγέλματος ως στιλίστρια για ένα περιοδικό. Ταιριάζει πάρα πολύ στο θέμα μας. Τέχνη και μαγειρική, δε νομίζω ότι υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος για το θέμα αυτό», τόνισε.
Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μίλησε και για τη μακρόχρονη γνωριμία τους, αναφερόμενος στην ιδιαίτερη σχέση του καλλιτέχνη με τη γαστρονομία. «Πέρα από την πλάκα, να σας πω το εξής: ο Μύρωνας -εγώ τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια- η αγάπη του για τη μαγειρική, θα τολμήσω να πω ότι κάποια στιγμή οριακά έφτασε την αγάπη σου για τη μουσική, δηλαδή αν ξαναξεκινούσες από την αρχή, μπορεί να ασχολιόσουν και με τη μαγειρική», είπε, αναφέροντας πως έχουν βρεθεί μαζί και στην κουζίνα, μαγειρεύοντας.
Από την πλευρά του, ο Μύρωνας Στρατής συνέδεσε τη μουσική με τη μαγειρική, επισημαίνοντας τα κοινά στοιχεία δημιουργίας που τις χαρακτηρίζουν. «Στο μυαλό μου αυτά τα πράγματα έχουν σχέση. Ξέρω ότι κι εσείς έχετε στενές σχέσεις με τη μουσική. Δεν είναι πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο; Έχουν αυτή τη δημιουργία κι αυτή τη σπίθα, που ξεκινάς από κάτι και πας κάπου», παραδέχτηκε.
Τέλος, ο τραγουδιστής έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της δοκιμασίας, η οποία περιλάμβανε περιορισμό στα διαθέσιμα υλικά, με τους διαγωνιζόμενους να καλούνται να διαθέσουν πολύτιμο χρόνο προκειμένου να εξασφαλίσουν εκείνα που επιθυμούσαν.
