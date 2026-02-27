Lil Jon: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του γιου του
Lil Jon γιος αιτία θανάτου

Lil Jon: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του γιου του

Η σορός του Νέιθαν Σμιθ είχε ανασυρθεί από λίμνη λίγες μέρες μετά την εξαφάνισή του

Lil Jon: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του γιου του
Στη δημοσιότητα δόθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του Νέιθαν Σμιθ, του 27χρονου γιου του ράπερ Lil Jon.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο Σμιθ πέθανε από πνιγμό, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ψιλοκυβίνης, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν τον τρόπο θανάτου ως ατύχημα. Στην αναφορά του ιατροδικαστή της κομητείας Φούλτον επιβεβαιώνεται επίσης ότι η σορός ανασύρθηκε από λίμνη, ενώ καταγράφηκαν αλλοιώσεις στα χέρια λόγω της παρατεταμένης παραμονής σε νερό.

Η σορός του είχε βρεθεί σε λίμνη κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, τρεις ημέρες αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο Lil Jon είχε προχωρήσει σε δήλωση στο περιοδικό People, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. «Είμαι εξαιρετικά συντετριμμένος για την τραγική απώλεια του γιου μας, Νέιθαν Σμιθ. Η μητέρα του και εγώ είμαστε συντετριμμένοι», είχε αναφέρει.

Σε άλλο σημείο της δήλωσής του είχε σημειώσει: «Ο Νέιθαν ήταν ο πιο καλοσυνάτος άνθρωπος που θα μπορούσε να γνωρίσει κανείς. Ήταν βαθιά συμπονετικός, προσεκτικός, ευγενικός, παθιασμένος και ζεστός άνθρωπος, αγαπούσε την οικογένειά του και τους φίλους του με όλη του την καρδιά. Ήταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος νέος μουσικός παραγωγός, καλλιτέχνης και μηχανικός ήχου, καθώς και απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης».

Φωτογραφία: Shutterstock

