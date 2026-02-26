Έρικ Ντέιν: Η πρώην σύντροφός του δώρισε 10.000 δολάρια στην καμπάνια στήριξης για τις κόρες του
Το πρώην ζευγάρι ήταν μαζί για περίπου έναν χρόνο και ήρθαν πιο κοντά για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024
Η πρώην σύντροφος του Έρικ Ντέιν δώρισε 10.000 δολάρια στην καμπάνια που δημιουργήθηκε για τη στήριξη των κορών του, μετά τον θάνατό του.
Η Πρίγια Τζέιν, πρώην σύντροφος του ηθοποιού, προχώρησε σε δωρεά ύψους 10.000 δολαρίων στο GoFundMe που δημιουργήθηκε μετά τον θάνατο του Ντέιν, που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).
Σύμφωνα με το Us Weekly, η 28χρονη ηθοποιός συνείσφερε στο εγχείρημα χρηματοδότησης που ξεκίνησαν «φίλοι της οικογένειας Ντέιν», με δικαιούχο την πρώην σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ. Μέχρι στιγμής, η καμπάνια έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 450.000 δολάρια, με αρχικό στόχο τις 500.000 δολάρια. Μεταξύ όσων έχουν συνεισφέρει στην καμπάνια συγκαταλέγονται ο δημιουργός του «Euphoria», Sam Levinson, ο οποίος δώρισε 27.000 δολάρια, καθώς και η Χέιλι Μπέρι, που προσέφερε 20.000 δολάρια.
Η Τζέιν, η οποία ζει στην Καλιφόρνια και συμμετείχε στην ταινία «Not Without Hope» (2025), διατηρούσε σχέση με τον Ντέιν για περίπου έναν χρόνο, αφού ήρθαν πιο κοντά για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πηγή είχε δηλώσει αποκλειστικά στο ίδιο μέσο ότι οι δυο τους «είχαν επανασυνδεθεί ως φίλοι» λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του.
Ο Έρικ Ντέιν, γνωστός από τις σειρές Grey's Anatomy και Euphoria, είχε δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του με ALS τον Απρίλιο του 2025 και απεβίωσε δέκα μήνες αργότερα. Η οικογένεια του ηθοποιού επιβεβαίωσε τον θάνατό του με ανακοίνωση την Πέμπτη, αναφέροντας: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Ντέιν έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από γενναία μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες окружωμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, τη Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη».
Eric Dane's ex-girlfriend Priya Jain has donated $10,000 to the late actor's GoFundMe fundraiser. https://t.co/beVQb1tYWp— Us Weekly (@usweekly) February 25, 2026
