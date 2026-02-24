Η Χέιλι Μπίμπερ δώρισε 20.000 δολάρια στην καμπάνια στήριξης της οικογένειας του Έρικ Ντέιν μετά τον θάνατό του
Η επιχειρηματίας συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους δωρητές της καμπάνιας, που στηρίζει τις δύο ανήλικες κόρες του εκλιπόντος ηθοποιού
20.000 δολάρια δώρισε η Χέιλι Μπίμπερ στην καμπάνια, που διοργανώθηκε για τη στήριξη της οικογένειας του Έρικ Ντέιν μετά τον θάνατό του.
Η επιχειρηματίας συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους δωρητές της διαδικτυακής καμπάνιας «GoFundMe» που στηρίζει τις δύο ανήλικες κόρες του ηθοποιού. Σύμφωνα με το Page Six, η ιδρύτρια της Rhode εμφανιζόταν το πρωί της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου ως η τρίτη μεγαλύτερη δωρήτρια της καμπάνιας.
Μεγαλύτερα ποσά κατέγραψαν ανώνυμη δωρεά ύψους 25.000 δολαρίων και προσφορά 27.000 δολαρίων από τον δημιουργό της σειράς «Euphoria», Σαμ Λέβινσον. Επιπλέον, 10.000 δολάρια δώρισε ο σκηνοθέτης Μπραντ Φάλτσακ, σύζυγος της Γκουίνεθ Πάλτροου, καθώς και το ίδιο ποσό ο παραγωγός Ράνταλ Έμετ. Μέχρι την Κυριακή είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από 290.000 δολάρια, με νέο στόχο τα 500.000 δολάρια, ενώ η αρχική επιδίωξη ήταν 250.000.
Στην περιγραφή της καμπάνιας αναφέρεται ότι τα χρήματα προορίζονται για τη στήριξη των δύο ανήλικων κορών του ηθοποιού, της 15χρονης Μπίλι και της 14χρονης Τζόρτζια, που απέκτησε με τη σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.
Ο Έρικ Ντέιν, γνωστός και από τη συμμετοχή του στη σειρά «Grey's Anatomy», πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 53 ετών, «έπειτα από γενναία μάχη με την ALS», όπως ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση στο περιοδικό People. Στην ίδια δήλωση επισημάνθηκε: «Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη πρώην σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, τη Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του». Η ανακοίνωση κατέληγε: «Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη».
Ο ηθοποιός είχε γνωστοποιήσει τη διάγνωσή του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) δέκα μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2025. Σε εμφάνισή του τον Ιούνιο στην εκπομπή «Good Morning America», είχε αναφερθεί στα πρώτα συμπτώματα λέγοντας: «Άρχισα να νιώθω κάποια αδυναμία στο δεξί μου χέρι και τότε δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Νόμιζα ότι ίσως έστελνα πολλά μηνύματα ή ότι είχε κουραστεί το χέρι μου. Αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα παρατήρησα ότι είχε επιδεινωθεί λίγο».
Τον Σεπτέμβριο, ο ηθοποιός είχε φωτογραφηθεί σε αναπηρικό αμαξίδιο σε αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, αντιμετωπίζοντας δυσκολία στην ομιλία. Παρά την κατάσταση της υγείας του, είχε δηλώσει σε πάνελ για την ALS τον Δεκέμβριο: «Εξακολουθώ να αντιλαμβάνομαι και εξακολουθώ να μιλάω».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
