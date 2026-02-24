Η Σιμώνη Χριστοδούλου φωτογραφίζεται με τον Ανδρέα Γεωργίου και την κόρη τους: «Μια καρδιά γεμάτη ευτυχία»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η σύζυγος του ηθοποιού δημοσίευσε στο Instagram εικόνες από βόλτα τους στη θάλασσα

Φωτογραφίες με την κόρη της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα social media η Σιμώνη Χριστουδούλου.

Η make-up artist και ο Ανδρέας Γεωργίου έκαναν μία εξόρμηση στη θάλασσα μαζί με το παιδί τους και απαθανάτισαν την οικογενειακή στιγμή. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram η Σιμώνη Χριστοδούλου, περιλαμβάνεται και ένα με την ίδια, τον Ανδρέα Γεωργίου και την κόρη τους. «Μια καρδιά γεμάτη ευτυχία», έγραψε η Σιμώνη Χριστοδούλου στη λεζάντα που συνόδευε τις εικόνες. 

Δείτε τις φωτογραφίες


