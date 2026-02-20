Το «Grey’s Anatomy» αποχαιρετά τον Έρικ Ντέιν: Η πραγματική απώλεια είναι για εμάς που δεν τον έχουμε πια

Η

, η οποία εντάχθηκε στο Grey’s Anatomy στην 9η σεζόν μετά την αποχώρηση του Έρικ Ντέιν, έστειλε το δικό της μήνυμα, εστιάζοντας στο στίγμα που εκείνος άφησε στη σειρά:

Από την άλλη, ομοιράστηκε μέσω του Instagram μια φωτογραφία του Έρικ Ντέιν στον ρόλο του ως Μαρκ Σλόαν, γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου».Θέλοντας να πει το δικό της «αντίο», η showrunner του Grey’s Anatomy,, μοιράστηκε μέσα από το Instagram μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον Ντέιν. Τα μηνύματα είχαν σταλεί όταν η Βέρνοφ του είχε ζητήσει να επιστρέψει στον εμβληματικό του ρόλο ως Μαρκ «McSteamy» Σλόαν για μια σκηνή ονείρου στην 17η σεζόν της σειράς, στο πλευρό του μεγάλου του έρωτα, Λέξι Γκρέι (Τσάιλερ Λι).«Μπορεί να μην είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Έρικ Ντέιν, αλλά περπατώ κάθε εβδομάδα στους διαδρόμους που φέρουν το όνομα του χαρακτήρα του. Η επίδραση του Έρικ στη σειρά μας και στους θαυμαστές της είναι αδιαμφισβήτητη. Ένα αξέχαστο ταλέντο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του. Η ALS χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση, περισσότερη έρευνα και μεγαλύτερη αίσθηση επείγοντος. Κοινοποιώ παρακάτω έναν σύνδεσμο για στήριξη».