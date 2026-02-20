Το «Grey’s Anatomy» αποχαιρετά τον Έρικ Ντέιν: Η πραγματική απώλεια είναι για εμάς που δεν τον έχουμε πια

Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του Έρικ Ντέιν που έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση). Ήταν 53 ετών.
Μόλις έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, φίλοι και συνεργάτες έσπευσαν να αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα στα «αποχαιρετιστήρια» μηνύματα ξεχωρίζουν εκείνα των συντελεστών του Grey's Anatomy, αφού επρόκειτο για τη σειρά που τον έκανε ευρέως γνωστό.
Συντετριμμένος από την απώλεια του συμπρωταγωνιστή του στο σίριαλ, ο Πάτρικ Ντέμπσι δήλωσε στο The Chris Evans Breakfast Show πως είχε μιλήσει μαζί του, μόλις μία εβδομάδα πριν τον θάνατό του. «Ξύπνησα σήμερα το πρωί και ήταν πολύ λυπηρό να διαβάζω τα νέα. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις με λόγια. Νιώθω πραγματικά τόσο θλίψη για τα παιδιά του. Ανταλλάσσαμε μηνύματα, οπότε μίλησα μαζί του περίπου πριν από μία εβδομάδα και κάποιοι φίλοι μας πήγαν να τον δουν και είχε αρχίσει πραγματικά να χάνει την ικανότητά του να μιλά. Ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι και δυσκολευόταν πολύ να καταπιεί, οπότε η ποιότητα ζωής του επιδεινωνόταν τόσο γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά.
Patrick Dempsey says Eric Dane 'lost the ability to speak' in the days before his death from ALS aged 53 as he pays tribute to his Grey's Anatomy co-star https://t.co/HZ9yRmd3C7
Η συνεργασία τους είχε πάει πολύ καλά, σύμφωνα με τον Ντέσμπι, γιατί δεν υπήρχε ανταγωνισμός ανάμεσά τους: «Τα βρήκαμε γιατί δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά ανταγωνισμός. Υπήρχε μόνο αυτός ο υπέροχος αμοιβαίος σεβασμός. Ήταν εξαιρετικά ευφυής και πάντα θα θυμάμαι εκείνες τις στιγμές χαράς που περάσαμε μαζί και θα γιορτάζω τη χαρά που έφερε στις ζωές των ανθρώπων. Η πραγματική απώλεια είναι για εμάς που δεν τον έχουμε πια».
Παράλληλα, στάθηκε στο πόσο σημαντικό υπήρξε το γεγονός πως ο Ντέιν μοιράστηκε τη μάχη που έδινε με την ALS. «Έκανε απίστευτη δουλειά στο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για αυτή τη φρικτή ασθένεια στις τελευταίες του ημέρες και μας θυμίζει ότι πρέπει όλοι να γιορτάζουμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μας. Είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, ειδικά σε έναν κόσμο όπου υπάρχει τόση κρίση και τόση τραγωδία, ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για κάθε στιγμή που έχουμε», τόνισε.
Με τη σειρά της, η Κιμ Ρέιβερ προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, κοινοποιώντας δύο κοινές φωτογραφίες τους, Η μία από αυτή είχε τραβηχτεί στα γυρίσματα της σειράς, ενώ η άλλη ήταν εκτός πλατό, σε κοινή έξοδο με την πρώην σύζυγο του Ντέιν, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.
Στην ανάρτησή της έγραψε: «Ο Έρικ ήταν ένα φως», προσθέτοντας: «Τον έβλεπες να λάμπει αβίαστα τόσο στο πλατό του “Grey’s” όσο και όταν ήταν με τη Ρεμπέκα και τα κορίτσια». Αναφερόμενη στο ταλέντο του, σημείωσε: «Στα γυρίσματα, το βλέμμα του άστραφτε και με μια σκανταλιάρικη έκφραση έλεγε την ατάκα με τέλειο κωμικό συγχρονισμό, που σε άφηνε άφωνο. Θα μας λείψεις». Κλείνοντας, απηύθυνε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του: «Η αγάπη μου και οι σκέψεις μου είναι με τη Ρεμπέκα και τα κορίτσια τους. Σας αγαπάμε».
Από την άλλη, ο Κέβιν ΜακΚιντ μοιράστηκε μέσω του Instagram μια φωτογραφία του Έρικ Ντέιν στον ρόλο του ως Μαρκ Σλόαν, γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου».
Θέλοντας να πει το δικό της «αντίο», η showrunner του Grey’s Anatomy, Κρίστα Βέρνοφ, μοιράστηκε μέσα από το Instagram μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον Ντέιν. Τα μηνύματα είχαν σταλεί όταν η Βέρνοφ του είχε ζητήσει να επιστρέψει στον εμβληματικό του ρόλο ως Μαρκ «McSteamy» Σλόαν για μια σκηνή ονείρου στην 17η σεζόν της σειράς, στο πλευρό του μεγάλου του έρωτα, Λέξι Γκρέι (Τσάιλερ Λι).
Η Καμίλα Λάντινγκτον, η οποία εντάχθηκε στο Grey’s Anatomy στην 9η σεζόν μετά την αποχώρηση του Έρικ Ντέιν, έστειλε το δικό της μήνυμα, εστιάζοντας στο στίγμα που εκείνος άφησε στη σειρά: «Μπορεί να μην είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Έρικ Ντέιν, αλλά περπατώ κάθε εβδομάδα στους διαδρόμους που φέρουν το όνομα του χαρακτήρα του. Η επίδραση του Έρικ στη σειρά μας και στους θαυμαστές της είναι αδιαμφισβήτητη. Ένα αξέχαστο ταλέντο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του. Η ALS χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση, περισσότερη έρευνα και μεγαλύτερη αίσθηση επείγοντος. Κοινοποιώ παρακάτω έναν σύνδεσμο για στήριξη».
