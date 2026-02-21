Νεκρή 27χρονη Βραζιλιάνα influencer μετά από επιπλοκές αισθητικής επέμβασης
GALA
Βραζιλιάνα πλαστικές επεμβάσεις Νεκρή influencer Βραζιλία

Νεκρή 27χρονη Βραζιλιάνα influencer μετά από επιπλοκές αισθητικής επέμβασης

Η Μπιάνκα Ντίας υπέστη πνευμονική εμβολή και δύο επιληπτικές κρίσεις κατά την ανάρρωση στο σπίτι της κοντά στο Σάο Πάολο – Είχε σχεδόν 60.000 ακόλουθους στο Instagram

Νεκρή 27χρονη Βραζιλιάνα influencer μετά από επιπλοκές αισθητικής επέμβασης
Την τελευταία της πνοή άφησε την Πέμπτη η 27χρονη Βραζιλιάνα influencer Μπιάνκα Ντίας, έπειτα από επιπλοκές που συνδέονται με πρόσφατη πλαστική επέμβαση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η νεαρή υπέστη πνευμονική εμβολή ενώ ανάρρωνε στο σπίτι της, κοντά στο Σάο Πάολο.

Όπως ανέφερε το TMZ, η 27χρονη παρουσίασε δύσπνοια κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της στο πατρικό της σπίτι, πριν υποστεί πνευμονική εμβολή — κίνδυνο που συνδέεται με μεγάλες αισθητικές επεμβάσεις.

Η Μπιάνκα Ντίας διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η φίλη της, Τζιοβάνα Μπόρχες, επιβεβαίωσε τον θάνατό της μέσω Instagram, αναφέροντας ότι η Ντίας υπέστη πνευμονικό θρόμβο και δύο επιληπτικές κρίσεις πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Νεκρή 27χρονη Βραζιλιάνα influencer μετά από επιπλοκές αισθητικής επέμβασης


«Η Μπία έκανε χειρουργείο και, κατά την ανάρρωση στο σπίτι, υπέστη πνευμονικό θρόμβο, είχε δύο κρίσεις και όταν έφτασε στο νοσοκομείο δεν ήταν πλέον ζωντανή», έγραψε σε ανάρτησή της.

Νεκρή 27χρονη Βραζιλιάνα influencer μετά από επιπλοκές αισθητικής επέμβασης
Κλείσιμο


Μόλις 18 ημέρες μετά την επέμβαση

Ο θάνατος της influencer σημειώθηκε μόλις 18 ημέρες μετά την αρχική επέμβαση, αν και δεν έχει γίνει γνωστό ποια ακριβώς διαδικασία είχε πραγματοποιήσει.

Η Ντίας είχε αποκτήσει δημοτικότητα μέσα από το περιεχόμενο lifestyle και modelling που δημοσίευε στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου διέθετε σχεδόν 60.000 ακόλουθους.



Η τελευταία της ανάρτηση έγινε στις 18 Δεκεμβρίου, όταν μοιράστηκε μία selfie μέσα από αυτοκίνητο στο Σάο Πάολο.



Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, φίλοι και συνεργάτες έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν δημόσια.

Ο στενός της φίλος και θεραπευτής μασάζ, Jeff Carlos, έγραψε: «Ο θάνατος δεν είναι τίποτα απολύτως. Ο δεσμός μας δεν έχει σπάσει». Αντίστοιχα, η δημιουργός περιεχομένου και φίλη της, Patrícia Ganden, δημοσίευσε συγκινητικό μήνυμα στη μνήμη της στο Instagram.





Η είδηση του θανάτου της 27χρονης έχει προκαλέσει σοκ στους διαδικτυακούς της ακολούθους και αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τους κινδύνους που ενδέχεται να συνδέονται με μεγάλες αισθητικές επεμβάσεις.

Νεκρή 27χρονη Βραζιλιάνα influencer μετά από επιπλοκές αισθητικής επέμβασης
Νεκρή 27χρονη Βραζιλιάνα influencer μετά από επιπλοκές αισθητικής επέμβασης
Νεκρή 27χρονη Βραζιλιάνα influencer μετά από επιπλοκές αισθητικής επέμβασης

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης