Έρικ Ντέιν: Η συμπρωταγωνίστριά του από το Grey’s Anatomy Κιμ Ρέιβερ τον αποχαιρετά - Τον έβλεπες να λάμπει στο πλατό και στα γυρίσματα
Η Κιμ Ρέιβερ χαρακτήρισε «φως» τον εκλιπόντα ηθοποιό, που έφυγε σε ηλικία 53 ετών
Η συμπρωταγωνίστρια του Έρικ Ντέιν από το Grey’s Anatomy, Κιμ Ρέιβερ τον αποχαιρέτισε μέσω μία συγκινητικής ανάρτησης λίγο μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του.
Ο ηθοποιός, που συμμετείχε στη δεύτερη σεζόν της σειράς ως Δρ Μαρκ Σλόαν, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη που έδωσε με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Η Κιμ Ρέιβερ εντάχθηκε στο βασικό καστ στην έκτη σεζόν του Grey’s Anatomy ως Δρ Τέντι Άλτμαν. Οι χαρακτήρες τους συνυπήρξαν για αρκετές σεζόν και είχαν κοινές βασικές ιστορίες στο νοσοκομείο, μέχρι την αποχώρηση του Ντέιν στις αρχές του ένατου κύκλου.
Η Ρέιβερ προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας δύο κοινές φωτογραφίες τους: μία από τα γυρίσματα της σειράς, όπου εμφανίζονται με ιατρικές στολές, και μία εκτός πλατό σε κοινή έξοδο με την πρώην σύζυγο του εκλιπόντος, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.
Η ηθοποιός έγραψε για την απώλεια του Ντέιν: «Ο Έρικ ήταν ένα φως», προσθέτοντας: «Τον έβλεπες να λάμπει αβίαστα τόσο στο πλατό του “Grey’s” όσο και όταν ήταν με τη Ρεμπέκα και τα κορίτσια». Αναφερόμενη στο ταλέντο του, σημείωσε: «Στα γυρίσματα, το βλέμμα του άστραφτε και με μια σκανταλιάρικη έκφραση έλεγε την ατάκα με τέλειο κωμικό συγχρονισμό, που σε άφηνε άφωνο. Θα μας λείψεις». Κλείνοντας, απηύθυνε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του: «Η αγάπη μου και οι σκέψεις μου είναι με τη Ρεμπέκα και τα κορίτσια τους. Σας αγαπάμε».
Τον Απρίλιο του 2025, ο Έρικ Ντέιν είχε γνωστοποιήσει τη διάγνωσή του με ALS και έκτοτε αξιοποίησε τη δημόσια παρουσία του για να στηρίξει τη συζήτηση και την έρευνα γύρω από τη νόσο. Ο ηθοποιός αφήνει πίσω την πρώην σύζυγό του Ρεμπέκα Γκέιχαρτ και τις δύο κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια.
