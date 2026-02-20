Έρικ Ντέιν: Η συμπρωταγωνίστριά του από το Grey’s Anatomy Κιμ Ρέιβερ τον αποχαιρετά - Τον έβλεπες να λάμπει στο πλατό και στα γυρίσματα

Κιμ Ρέιβερ τον αποχαιρέτισε μέσω μία συγκινητικής ανάρτησης λίγο μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του.





αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Grey’s Anatomy

Τον Απρίλιο του 2025, ο Έρικ Ντέιν είχε γνωστοποιήσει τη διάγνωσή του με ALS και έκτοτε αξιοποίησε τη δημόσια παρουσία του για να στηρίξει τη συζήτηση και την έρευνα γύρω από τη νόσο. Ο ηθοποιός αφήνει πίσω την πρώην σύζυγό του Ρεμπέκα Γκέιχαρτ και τις δύο κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια.