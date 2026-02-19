Κάθριν Ο' Χάρα: Φίλοι και οικογένεια αποχαιρέτισαν την ηθοποιό, ο σύζυγός της παρέλαβε την τέφρα της
Κάθριν Ο' Χάρα: Φίλοι και οικογένεια αποχαιρέτισαν την ηθοποιό, ο σύζυγός της παρέλαβε την τέφρα της
Η ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 71 ετών
Το τελευταίο «αντίο» είπαν φίλοι και συγγενείς στην Κάθριν Ο’Χάρα, με τον σύζυγό της Ρόμπερτ «Μπο» Γουέλτς να παραλαμβάνει την τέφρα της.
Δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της, πραγματοποιήθηκε η αποτέφρωσή της και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Λος Άντζελες. Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός Κέλι Λιντς ανάρτησε στο Instagram σχετική φωτογραφία από την αποχαιρετιστήρια τελετή, γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη Κάθριν ». Στην ίδια δημοσίευση παρέθεσε στίχους από ποίημα του Ρέιμοντ Κάρβερ: «Και πήρες αυτό που ήθελες από αυτή τη ζωή, παρ’ όλα αυτά; Πήρα. Και τι ήθελες; Να μπορώ να αποκαλώ τον εαυτό μου αγαπημένο, να νιώθω ότι είμαι αγαπημένος πάνω στη γη».
Δείτε την ανάρτηση
Η Ο’Χάρα πέθανε στις 31 Ιανουαρίου, σε ηλικία 71 ετών. Το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου τα αίτια θανάτου της ηθοποιού. Ως άμεση αιτία θανάτου της καταγράφεται η πνευμονική εμβολή, με τον καρκίνο του ορθού να αναφέρεται ως υποκείμενη αιτία.
Η Κάθριν Ο’Χάρα είχε μακρά πορεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με ρόλους σε ταινίες όπως το «Beetlejuice» και το «Home Alone», καθώς και σε παραγωγές του Κρίστοφερ Γκεστ, όπως το «Best in Show». Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε δίπλα στον Σεθ Ρόγκεν στη σειρά του Apple TV+ «The Studio».
Δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της, πραγματοποιήθηκε η αποτέφρωσή της και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Λος Άντζελες. Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός Κέλι Λιντς ανάρτησε στο Instagram σχετική φωτογραφία από την αποχαιρετιστήρια τελετή, γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη Κάθριν ». Στην ίδια δημοσίευση παρέθεσε στίχους από ποίημα του Ρέιμοντ Κάρβερ: «Και πήρες αυτό που ήθελες από αυτή τη ζωή, παρ’ όλα αυτά; Πήρα. Και τι ήθελες; Να μπορώ να αποκαλώ τον εαυτό μου αγαπημένο, να νιώθω ότι είμαι αγαπημένος πάνω στη γη».
Δείτε την ανάρτηση
Η Ο’Χάρα πέθανε στις 31 Ιανουαρίου, σε ηλικία 71 ετών. Το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου τα αίτια θανάτου της ηθοποιού. Ως άμεση αιτία θανάτου της καταγράφεται η πνευμονική εμβολή, με τον καρκίνο του ορθού να αναφέρεται ως υποκείμενη αιτία.
Η Κάθριν Ο’Χάρα είχε μακρά πορεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με ρόλους σε ταινίες όπως το «Beetlejuice» και το «Home Alone», καθώς και σε παραγωγές του Κρίστοφερ Γκεστ, όπως το «Best in Show». Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε δίπλα στον Σεθ Ρόγκεν στη σειρά του Apple TV+ «The Studio».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα