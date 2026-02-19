Κάθριν Ο' Χάρα: Φίλοι και οικογένεια αποχαιρέτισαν την ηθοποιό, ο σύζυγός της παρέλαβε την τέφρα της

Ρόμπερτ «Μπο» Γουέλτς να παραλαμβάνει την τέφρα της.

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Λος Άντζελες. Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός Κέλι Λιντς ανάρτησε στο Instagram σχετική φωτογραφία από την αποχαιρετιστήρια τελετή, γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη Κάθριν ». Στην ίδια δημοσίευση παρέθεσε στίχους από ποίημα του Ρέιμοντ Κάρβερ: «Και πήρες αυτό που ήθελες από αυτή τη ζωή, παρ’ όλα αυτά; Πήρα. Και τι ήθελες; Να μπορώ να αποκαλώ τον εαυτό μου αγαπημένο, να νιώθω ότι είμαι αγαπημένος πάνω στη γη».



