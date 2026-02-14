Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον ελληνικό τελικό
Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον ελληνικό τελικό

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον ελληνικό τελικό
Δεκατέσσερα τραγούδια προκρίθηκαν μετά από δύο τηλεοπτικές βραδιές στον ελληνικό τελικό της Eurovision, μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της χώρας στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Κατά τη διάρκεια του Β' Ημιτελικού την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκαν τα ονόματα της Επιτροπής Α’ φάσης, η οποία επέλεξε τα 28 τραγούδια που διαγωνίστηκαν στο «Sing for Greece 2026». Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και μέλη η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη, η διευθύντρια ραδιοφωνικών σταθμών Δέσποινα Κρητικού, ο τραγουδοποιός Monsieur Minimal, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος και η τραγουδοποιός Μαριέττα Φαφούτη.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον ελληνικό τελικό

Τόσο στον Α' όσο και στον Β' Ημιτελικό η σειρά εμφάνισής τους στον τελικό προέκυψε μετά από κλήρωση.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον ελληνικό τελικό είναι:

1.«YOU & I», STYLIANOS
2.«Mad About it», D3lta
3.«Labyrinth», Mikay
4.«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5.«Χάνομαι», Marseaux
6.«Dark Side of the Moon», good job Nicky
7.«Bulletproof», KOZA MOSTRA
8.«Europa», STEFI
9.«Άλμα», Rosanna Mailan
10.«Paréa», Evangelia
11.«ASTEIO», ZAF
12.«Ferto», Akylas
13.«SABOTAGE!», leroybroughtflowers
14.«The Other Side», Alexandra Sieti

Την παρουσίαση των τηλεοπτικών βραδιών έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Ο Μεγάλος Τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.
