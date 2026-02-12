Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ετοίμαζε τα απομνημονεύματά του, άγνωστο αν θα εκδοθούν μετά τον θάνατό του
Ο ηθοποιός πέθανε μετά από τρία χρόνια μάχης με τον καρκίνο
Τα απομνημονεύματά του ετοίμαζε ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, αλλά έμειναν ανολοκλήρωτα με τον θάνατό του στα 28 του χρόνια από καρκίνο.
Πηγές ανέφεραν στο Deadline ότι ο πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek» εργαζόταν διακριτικά πάνω σε ένα βιβλίο για τη ζωή του, ενώ έδινε μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου. Παραμένει άγνωστο σε ποιο στάδιο είχε φτάσει η συγγραφή ή αν υπάρχουν σχέδια για την έκδοση του βιβλίου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δούλευε το βιβλίο παράλληλα με τα τελευταία του βήματα στην υποκριτική, που περιλάμβαναν το prequel του «Legally Blonde» με τίτλο «Elle», τη σειρά του Prime Video «Overcompensating» και τις εμφανίσεις του στο «The Masked Singer» του Fox.
Ο Βαν Ντερ Μπικ έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια μάχης με τον καρκίνο. Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του με ανάρτηση στο Instagram, υποσχόμενη ότι σύντομα θα μοιραστεί περισσότερα σχετικά με τις τελευταίες του επιθυμίες.
«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε ήρεμα σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πολλά να ειπωθούν για τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι ημέρες θα έρθουν», ανέφερε η σύζυγός του, Κίμπερλι.
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έδινε μάχη με τον καρκίνο από τον Αύγουστο του 2023. Έναν χρόνο αργότερα είχε αναγκαστεί να μοιραστεί την περιπέτεια της υγείας του, αφού είχε μάθει ότι ένα ταμπλόιντ θα δημοσίευε την είδηση. «Μέχρι τώρα το διαχειριζόμουν ιδιωτικά, λαμβάνοντας θεραπεία και εστιάζοντας στη συνολική μου υγεία περισσότερο από ποτέ», είχε πει τότε. «Βρίσκομαι σε καλό σημείο και νιώθω δυνατός. Ήταν μια έντονη μύηση, και θα σας πω περισσότερα όταν είμαι έτοιμος», είχε εξομολογηθεί.
Μετά από μήνες είχε εξηγήσει ότι η θεραπεία για τον καρκίνο είχε επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του και ξεκίνησε να πουλά υπογεγραμμένα αναμνηστικά από την ταινία «Varsity Blues» για να καλύψει τα έξοδα της περίθαλψής του.
Συγκεκριμένα, είχε βγάλει σε δημοπρασία τα παπούτσια και το καπέλο του χαρακτήρα του, Τζόναθαν «Μοξ» Μόξον. Παράλληλα, είχε πουλήσει αναμνηστικά από το «Dawson’s Creek», μεταξύ των οποίων ρούχα του ήρωα που υποδύθηκε, του Ντόσον Λίρι, και διακοσμητικά από το υπνοδωμάτιό του στη σειρά.
James Van Der Beek was writing memoir before cancer death at 48 https://t.co/237d36FzQC pic.twitter.com/u7Iuk5wXkU— Page Six (@PageSix) February 12, 2026
