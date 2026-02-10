Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε το «Titanic challenge» με τις αδερφές της και ο Λιούις Χάμιλτον την ενθάρρυνε, δείτε βίντεο
Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε το «Titanic challenge» με τις αδερφές της και ο Λιούις Χάμιλτον την ενθάρρυνε, δείτε βίντεο
Η χιουμοριστική ανάρτηση της τηλεπερσόνας μετά την κοινή εμφάνιση με τον οδηγό της F1 στο Super Bowl
Ένα βίντεο ανέβασε η Κιμ Καρντάσιαν κατά το οποίο δοκίμαζε ένα νέο trend στα social media, το λεγόμενο «Titanic Challenge», μαζί με τις αδερφές της. Κατά τη διάρκεια του βίντεο ακουγέται η φωνή του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ενθάρρυνε την τηλεπερσόνα και γελούσε με το θέαμα.
Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η Κιμ Καρντάσιαν έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη συγκεκριμένη χιουμοριστική ανάρτηση, όπου πρωταγωνιστούν και η Κλόε Καρντάσιαν αλλά και η Κάιλι Τζένερ, οι οποίες προσπαθούν να αναπαραστήσουν την εμβληματική σκηνή της ταινίας «Τιτανικός» όπου οι Τζακ και Ρόουζ στέκονται στην πλώρη του πλοίου, με τη μία να προσπαθεί να σταθεί όρθια πάνω στους μηρούς της άλλης, κρατώντας το σώμα της τεντωμένο.
Στην αρχή του βίντεο, η 28χρονη Κάιλι ακούγεται να λέει: «Δοκιμάζουμε κάποια κόλπα απόψε», πριν προβληθεί ένα κλιπ ζευγαριού που καταφέρνει να ολοκληρώσει με επιτυχία τη δοκιμασία υπό τους ήχους του «My Heart Will Go On» της Σελίν Ντιόν.
Στη συνέχεια, ακολουθούν πλάνα της 45χρονης Κιμ και της 41χρονης Κλόε, οι οποίες προσπαθούν επανειλημμένα, αλλά χωρίς επιτυχία, με γέλια και επευφημίες από την παρέα στο φόντο. Μία από τις φωνές που ακούγονται μοιάζει έντονα με εκείνη του Λιούις Χάμιλτον, με τον οποίο η Κιμ φημολογείται ότι διατηρεί σχέση.
Δείτε το βίντεο
«Κύλα μέσα, πάμε, πάμε», ακούγεται να λέει η Κάιλι, καθώς η Κιμ γελάει προσπαθώντας να πάρει θέση. Σε άλλη προσπάθεια, η Κλόε σέρνει την Κιμ στο πάτωμα κρατώντας την από τα χέρια, λέγοντας: «Θα σε τραβήξω εγώ».
Στη συνέχεια, η Κάιλι επιχειρεί και εκείνη να κάνει τη δοκιμασία με την Κλόε, ενώ η Κιμ μετράει δυνατά για να τους δώσει ρυθμό. «Βλέπεις; Δεν είναι τόσο εύκολο», λέει γελώντας η Κιμ, με την Κάιλι να συμφωνεί: «Δεν υπάρχει περίπτωση».
Στο φόντο, ακούγεται ξανά η ανδρική φωνή που μοιάζει με του Χάμιλτον να λέει: «Σπρώξε προς τα πίσω», προκαλώντας σχόλια από τους θαυμαστές. «Όλοι ακούσαμε τη φωνή του Λιούις Χάμιλτον, σωστά;», έγραψαν κάτω από την ανάρτηση, ενώ ένα άλλο σχόλιο γράφει: «Είμαι η μόνη που αναγνωρίζει το γέλιο του;».
Παρά τις επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες, οι αδελφές πλησίασαν αρκετές φορές στο να ολοκληρώσουν το challenge, με την Κιμ να παραδέχεται τελικά: «Δεν μπορώ». Η ανάρτηση έκλεισε με την Κιμ να γράφει στη λεζάντα: «Μας λατρεύω».
Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η Κιμ Καρντάσιαν έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη συγκεκριμένη χιουμοριστική ανάρτηση, όπου πρωταγωνιστούν και η Κλόε Καρντάσιαν αλλά και η Κάιλι Τζένερ, οι οποίες προσπαθούν να αναπαραστήσουν την εμβληματική σκηνή της ταινίας «Τιτανικός» όπου οι Τζακ και Ρόουζ στέκονται στην πλώρη του πλοίου, με τη μία να προσπαθεί να σταθεί όρθια πάνω στους μηρούς της άλλης, κρατώντας το σώμα της τεντωμένο.
Στην αρχή του βίντεο, η 28χρονη Κάιλι ακούγεται να λέει: «Δοκιμάζουμε κάποια κόλπα απόψε», πριν προβληθεί ένα κλιπ ζευγαριού που καταφέρνει να ολοκληρώσει με επιτυχία τη δοκιμασία υπό τους ήχους του «My Heart Will Go On» της Σελίν Ντιόν.
Στη συνέχεια, ακολουθούν πλάνα της 45χρονης Κιμ και της 41χρονης Κλόε, οι οποίες προσπαθούν επανειλημμένα, αλλά χωρίς επιτυχία, με γέλια και επευφημίες από την παρέα στο φόντο. Μία από τις φωνές που ακούγονται μοιάζει έντονα με εκείνη του Λιούις Χάμιλτον, με τον οποίο η Κιμ φημολογείται ότι διατηρεί σχέση.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Κύλα μέσα, πάμε, πάμε», ακούγεται να λέει η Κάιλι, καθώς η Κιμ γελάει προσπαθώντας να πάρει θέση. Σε άλλη προσπάθεια, η Κλόε σέρνει την Κιμ στο πάτωμα κρατώντας την από τα χέρια, λέγοντας: «Θα σε τραβήξω εγώ».
Στη συνέχεια, η Κάιλι επιχειρεί και εκείνη να κάνει τη δοκιμασία με την Κλόε, ενώ η Κιμ μετράει δυνατά για να τους δώσει ρυθμό. «Βλέπεις; Δεν είναι τόσο εύκολο», λέει γελώντας η Κιμ, με την Κάιλι να συμφωνεί: «Δεν υπάρχει περίπτωση».
Στο φόντο, ακούγεται ξανά η ανδρική φωνή που μοιάζει με του Χάμιλτον να λέει: «Σπρώξε προς τα πίσω», προκαλώντας σχόλια από τους θαυμαστές. «Όλοι ακούσαμε τη φωνή του Λιούις Χάμιλτον, σωστά;», έγραψαν κάτω από την ανάρτηση, ενώ ένα άλλο σχόλιο γράφει: «Είμαι η μόνη που αναγνωρίζει το γέλιο του;».
Παρά τις επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες, οι αδελφές πλησίασαν αρκετές φορές στο να ολοκληρώσουν το challenge, με την Κιμ να παραδέχεται τελικά: «Δεν μπορώ». Η ανάρτηση έκλεισε με την Κιμ να γράφει στη λεζάντα: «Μας λατρεύω».
Οι φήμες για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον κυκλοφορούν εδώ και αρκετό καιρό και επιβεβαιώθηκαν από την κοινή τους εμφάνιση στο Super Bowl, χωρίς κανείς από τους δύο να έχει κάνει δηλώσεις για το γεγονός αυτό μέχρι στιγμής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα