Εξιτήριο για τον Κώστα Σόμμερ μετά την πνευμονία: Καμιά φορά όταν είσαι λίγο πιο δυναμικός, υπερβαίνεις τα όριά σου
Ήμουν χαμηλά σε οξυγόνο, έφτασα μέχρι και το 90, ανέφερε ο ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Εξιτήριο πήρε ο Κώστας Σόμμερ από το νοσοκομείο, έπειτα από πνευμονία που πέρασε, τονίζοντας ότι δεν εκτίμησε σωστά τα συμπτώματα που είχε αρχικά, ξεπερνώντας έτσι τα όριά του.

Ο ηθοποιός νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες σε ιδιωτική κλινική και την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου πήρε εξιτήριο, έχοντας στο πλευρό του, τη σύζυγό του, Βαλεντίνη Παπαδάκη. Το ζευγάρι έκανε κοινές δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day», με τον Κώστα Σόμμερ να δίνει αρχικά ένα μήνυμα: «Καμιά φορά όταν είσαι λίγο πιο δυναμικός, υπερβαίνεις τα όριά σου, δεν το καταλαβαίνεις και για αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ήμουν χαμηλά σε οξυγόνο και το βράδυ έφτασα μέχρι και το 90 που είναι χαμηλό».

Μιλώντας για τα συμπτώματα που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο, σημείωσε: «Είχα πολύ βήχα, πήγαινα στο σπίτι και ξάπλωμα, ήμουν κομμάτια», ενώ πρόσθεσε: «Μεγαλώνουμε, θέλει προσοχή μην κολλήσουμε τίποτα άλλο». Κλείνοντας, ο Κώστας Σόμμερ ανέφερε ότι του έλειψαν τα παιδιά του, ενώ στάθηκε και στη στήριξη της συζύγου του: «Μου έλειψαν τα παιδάκια μου και η γυναίκα μου βέβαια. Ερχόταν κάθε μέρα, όλα καλά».

Η είδηση για τη νοσηλεία του ηθοποιού έγινε γνωστή τη Δευτέρα, μέσω ενός Instagram story που έκανε, στο οποίο εμφανιζόταν στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Στη συνέχεια, η σύζυγός του μίλησε στην ίδια εκπομπή, εξηγώντας πως ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από πνευμονία.
Ιωάννα Μαρίνου
