Ο σπαρακτικός επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα για την Γωγώ Μαστροκώστα: Από την ημέρα που σε γνώρισα, ήθελα μόνο να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω

Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν, είπε με λυγμό στη φωνή του ο Τραϊανός Δέλλας





επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα

Αγγελέ μου, αγάπη μου, έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες παντού, ο φύλακας άγγελός μου έκανες. Στα πεντηκοστά μου γενέθλια όταν έμεινα μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήραν για τη εντατική λύθηκαν όλα ξαφνικά προς το μυαλό μου.







Με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει, πόσο επιμονή για να τα ξεπέρασες. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Και αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ.



Μου έριχνες στάχτη στα μάτια όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορώ να σε καταλάβω. Αλλά αυτή ξεπλύθηκε από τα δάκρυά μου, τις στιγμές που ήμουν μόνος στο δωμάτιο του νοσοκομείου. Για να μπορέσω να δω καθαρά την πραγματική σου μορφή και τα μαθήματα που μου έδινες.



Και η ανάγκη μου αυτή έγινε ακόμα μεγαλύτερη, όταν έφερε στον κόσμο το δικό μας μωρό. Τη Βικτόρια. Και έτσι είχα δύο μωρά όπως έχω.



Είχε την δική του φροντίδα. Αλλά και όλα τα αποθέματα αγάπης που είχα για εσάς. Και ευτυχώς είναι αστείρευτο.



Όλα αυτά τα χρόνια ζούσα μια ζωή όπως την φανταζόμουν. Παρά τις δυσκολίες που συναντήσαμε στο δρόμο μας. Είμαστε μαζί.



Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα , με τον επικήδειο λόγο του συζύγου της, Τραϊανού Δέλλα , να συγκλονίζει όσους βρέθηκαν στην τελετή. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής, εμφανώς καταβεβλημένος, αποχαιρέτησε τη σύζυγό του με λόγια γεμάτα αγάπη, ευγνωμοσύνη και πόνο, αποκαλώντας την «άγγελό μου» και «μαχήτρια». Τραϊανός Δέλλας αναφέρθηκε στη δύσκολη μάχη που έδωσε η σύζυγός του με τον καρκίνο, μιλώντας για τη δύναμη ψυχής, την υπομονή και την αξιοπρέπεια που τη χαρακτήριζαν μέχρι το τέλος. «Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου για να μου μάθεις πράγματα», είπε συγκινημένος, περιγράφοντας τις στιγμές που έζησαν μαζί μέσα στα νοσοκομεία και τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες.Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του στην κόρη τους, Βικτώρια, αλλά και στην καθημερινή ζωή που έχτισαν ως οικογένεια. Όπως ανέφερε, η ανάγκη του να προστατεύει τη Γωγώ Μαστροκώστα έγινε ακόμη πιο έντονη όταν απέκτησαν το παιδί τους, σημειώνοντας πως «είχα δύο μωρά να φροντίζω».

Κρατώντας ο ένας τον άλλο. Στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα δεν σε εγκατέλειψα ποτέ. Ούτε στιγμή.



Πάντα είσαι στο μυαλό μου και πάντα είναι προτεραιότητά μου. Γιατί είσαι το μωρό μου. Σε κάθε Τράι που φώναζες ήμουνα εκεί.



Μαζί σου. Έζησα τις πιο όμορφες και τις πιο δύσκολες στιγμές. Αλλά και αυτές ακόμα όταν μαζί σου,με ένα χαμόγελο που όλα έσβηναν. Όλες οι όμορφες στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις. Αλλά και οι πολύ δύσκολες μαθήματα.



Μαθήματα θάρρος, αξιοπρέπειας, δύναμη ψυχής, καλοσύνης, στωικότητας, υπομονής και άλλων πολλών αρετών που έχεις μέσα σου. Τα σ' αγαπώ που σου έχω πει είναι πολύ λίγα για αυτό που αισθανόμουν για σένα. Το ευχαριστώ είναι πολύ μικρό για αυτά που μου έδωσες.



Και η ευγνωμοσύνη μου στον Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους Του για συντροφιά μεγάλη. Άσχετα αν δεν κράτησε περισσότερο. Αγάπη μου, άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα, μη φοβάσαι, θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια.



Και βγήκαμε όλες τις φορές. Απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σ' ωκεανό. Αλλά και πάλι σου είπα, μη φοβάσαι, εγώ είμαι δίπλα σου, εσύ μόνο κολύμπα και το έκανες. Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά. Και στο τελευταίο σε έχασα από δίπλα μου.



Ξεκουράσου αγάπη μου γιατί κουράστηκες πάρα πολύ. Και πέτα, πέτα ψηλά, μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου. Αλλά από και να είσαι να ξέρεις, η αγάπη όλων μας θα σε φτάνει.



Και ένα κομμάτι θέλω να πω, που αφιερώναμε ένας τον άλλον. Αν ήξερα πού πήγαινα να μπλέξω και σε τι παιχνίδι άδικο να μπλέξω, αν ήξερα τι με περίμενε, να ήσουν σίγουρη. Να ήσουν σίγουρη ότι πάλι, πάλι, πάλι σε σένα θα ερχόμουν, πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουνα.



Από την ίδια τη σκανδάλη δεν θα φοβόμουνα, πως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Για να είστε εδώ όλοι κάτι σας έχει δώσει. Ένα χαμόγελο, μια συμβουλή, μια αγκαλιά. Μια στιγμή.



Κρατήστε τις αυτές τις στιγμές. Να αγαπιέστε επειδή μπορείτε. Εμείς θέλαμε να αγαπηθούμε περισσότερο, να αγκαλιαστούμε περισσότερο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε.



Αυτό θα ήθελα ένα μήνυμα. Εγώ ήταν μια μαχήτριά, δεν λύγισε ποτέ. Και αισθάνομαι τόσο μικρός μπροστά της, σε αυτό που μας έχει μάθει, έχει μάθει την κόρη μας.