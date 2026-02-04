Από μακριά κι αγαπημένες οι άλλοτε «κολλητές»: Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ διστάζει να καλέσει την Μπλέικ Λάιβλι στον γάμο της
Η φιλία των δύο σταρ δοκιμάζεται λόγω της διαμάχης της ηθοποιού με τον Τζάστιν Μπαλντόνι
«Διστακτική» στο να καλέσει τη φίλη της Μπλέικ Λάιβλι στον επερχόμενο γάμο της με τον Τράβις Κέλσι, εμφανίζεται η Τέιλορ Σουίφτ, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Us Weekly.
Πηγή του περιοδικού ανέφερε ότι η 36χρονη τραγουδίστρια έχει «ορισμένες επιφυλάξεις» σχετικά με το αν θα συμπεριλάβει τη 38χρονη ηθοποιό στη λίστα των καλεσμένων. «Πιθανότατα θα προκαλούσε φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης», σημείωσε το ρεπορτάζ.
Η φιλία των δύο έχει βρεθεί στο επίκεντρο, από τότε που η Σουίφτ ενεπλάκη, χωρίς πρόθεση, στη νομική διαμάχη της Λάιβλι με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι.
Πρόσφατα, ιδιωτικά μηνύματα μεταξύ των δύο γυναικών περιλήφθηκαν σε δικαστικά έγγραφα που αποσφραγίστηκαν, γεγονός που σύμφωνα με την ίδια πηγή, άφησε τη Σουίφτ να αισθάνεται «εκτεθειμένη».
Όπως επισημαίνεται, η φιλία «δεν είναι πια όπως παλιά» εξαιτίας ενός «συναισθηματικού κενού που είναι δύσκολο να αγνοηθεί», ενώ «η επαναφορά της οικειότητας δεν φαίνεται απλή ή άμεση».
Δεύτερη πηγή ανέφερε ότι «ίσως να αντάλλαξαν μερικά μηνύματα από τότε, αλλά έχει περάσει καιρός από τότε που είχαν μια ουσιαστική συζήτηση». Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως «η Τέιλορ αποστασιοποιήθηκε επειδή η εμπιστοσύνη τους είχε χαλάσει λίγο. Όταν ενεπλάκη άθελά της στην υπόθεση, αυτό οδήγησε σε πιο αυστηρά όρια... Θα χρειαστεί χρόνος για να φανεί πού θα καταλήξει η σχέση τους».
Η τραγουδίστρια ετοιμάζεται να παντρευτεί τον 36χρονο αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τράβις Κέλσι, αυτό το καλοκαίρι στο Ρόουντ Άιλαντ.
Why Taylor Swift is ‘hesitant’ to invite Blake Lively to Travis Kelce wedding amid Justin Baldoni drama https://t.co/J30QNzD2Vi pic.twitter.com/fk6ARBWAE3— Page Six (@PageSix) February 4, 2026
