Η Μιράντα Κερ αποκάλυψε την υπόσχεση που έδωσε με τον Ορλάντο Μπλουμ μετά το διαζύγιό τους

Το μοντέλο ήταν σε σχέση με τον ηθοποιό για έξι χρόνια, με τα τρία από αυτά να έχουν υπάρξει παντρεμένοι