Η Μιράντα Κερ αποκάλυψε την υπόσχεση που έδωσε με τον Ορλάντο Μπλουμ μετά το διαζύγιό τους
Η Μιράντα Κερ αποκάλυψε την υπόσχεση που έδωσε με τον Ορλάντο Μπλουμ μετά το διαζύγιό τους
Το μοντέλο ήταν σε σχέση με τον ηθοποιό για έξι χρόνια, με τα τρία από αυτά να έχουν υπάρξει παντρεμένοι
Για το διαζύγιο με τον Ορλάντο Μπλουμ και την υπόσχεση που έδωσε μαζί του μετά τον χωρισμό μίλησε η Μιράντα Κερ.
Το μοντέλο της Victoria’s Secret, που ήταν παντρεμένο με τον ηθοποιό για τρία χρόνια, αναφέρθηκε στον γάμο τους και στη μετέπειτα πορεία τους ως γονείς του 15χρονου πλέον Φλιν, μιλώντας στο podcast We Need to Talk στις 3 Φεβρουαρίου. Παράλληλα περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι δυο τους κατάφεραν να διαμορφώσουν μια λειτουργική σχέση για τον γιο τους.
Η Μιράντα Κερ είπε συγκεκριμένα πως υποσχέθηκαν να βάλουν πάνω από όλα τις ανάγκες του Φλιν: «Και οι δύο γνωρίζαμε ότι η σχέση δεν έβγαζε τον καλύτερο εαυτό μας. Κι έτσι, όταν πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε, του είπα “Ας βάζουμε πάντα πρώτα τις ανάγκες του Φλιν”».
Δείτε το βίντεο
Η Κερ, η οποία χώρισε με τον Μπλουμ το 2013 έπειτα από συνολικά έξι χρόνια σχέσης, ανέφερε ότι χρειάστηκε προσπάθεια για να ξαναχτίσουν τη μεταξύ τους σύνδεση για χατίρι του παιδιού τους. Όπως σημείωσε, η διαδικασία αυτή περιλάμβανε πνευματική δουλειά και, κυρίως, «το να συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον» και «να συγχωρήσουμε τους εαυτούς μας, δημιουργώντας ειρήνη μέσα στην κατάσταση».
Μετά τον χωρισμό τους, έθεσαν ως προτεραιότητα τον γιο τους αντί για τους ίδιους. «Ταυτόχρονα, ας φροντίσουμε να συγχωρήσουμε πλήρως ο ένας τον άλλον», συνέχισε, «να συμφιλιωθούμε, γιατί διαφορετικά αυτό πραγματικά σε βαραίνει».
Η Μιράντα Κερ υπογράμμισε ότι η συν-γονεϊκότητα σημαίνει διαρκή σύνδεση. «Όταν αποκτάς παιδί με κάποιον, αυτός θα είναι πάντα ο γονέας του παιδιού σου για το υπόλοιπο της ζωής του», ανέφερε.
Παράλληλα, η ίδια παραδέχθηκε ότι στην αρχή δυσκολεύτηκε να θέσει όρια, μέχρι να γνωρίσει τον νυν σύζυγό της, Έβαν Σπίγκελ. «Ο σύζυγός μου έχει καλά όρια», είπε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν συνήθιζε να προσαρμόζεται σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής από την πλευρά του Μπλουμ.
Η Μιράντα Κερ είναι πλέον μητέρα τριών ακόμη παιδιών, των Χαρτ, Μάιλς και Πιέρ, τους οποίους έχει αποκτήσει με τον Έβαν Σπίγκελ.
Το μοντέλο της Victoria’s Secret, που ήταν παντρεμένο με τον ηθοποιό για τρία χρόνια, αναφέρθηκε στον γάμο τους και στη μετέπειτα πορεία τους ως γονείς του 15χρονου πλέον Φλιν, μιλώντας στο podcast We Need to Talk στις 3 Φεβρουαρίου. Παράλληλα περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι δυο τους κατάφεραν να διαμορφώσουν μια λειτουργική σχέση για τον γιο τους.
Η Μιράντα Κερ είπε συγκεκριμένα πως υποσχέθηκαν να βάλουν πάνω από όλα τις ανάγκες του Φλιν: «Και οι δύο γνωρίζαμε ότι η σχέση δεν έβγαζε τον καλύτερο εαυτό μας. Κι έτσι, όταν πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε, του είπα “Ας βάζουμε πάντα πρώτα τις ανάγκες του Φλιν”».
Δείτε το βίντεο
Η Κερ, η οποία χώρισε με τον Μπλουμ το 2013 έπειτα από συνολικά έξι χρόνια σχέσης, ανέφερε ότι χρειάστηκε προσπάθεια για να ξαναχτίσουν τη μεταξύ τους σύνδεση για χατίρι του παιδιού τους. Όπως σημείωσε, η διαδικασία αυτή περιλάμβανε πνευματική δουλειά και, κυρίως, «το να συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον» και «να συγχωρήσουμε τους εαυτούς μας, δημιουργώντας ειρήνη μέσα στην κατάσταση».
Μετά τον χωρισμό τους, έθεσαν ως προτεραιότητα τον γιο τους αντί για τους ίδιους. «Ταυτόχρονα, ας φροντίσουμε να συγχωρήσουμε πλήρως ο ένας τον άλλον», συνέχισε, «να συμφιλιωθούμε, γιατί διαφορετικά αυτό πραγματικά σε βαραίνει».
Η Μιράντα Κερ υπογράμμισε ότι η συν-γονεϊκότητα σημαίνει διαρκή σύνδεση. «Όταν αποκτάς παιδί με κάποιον, αυτός θα είναι πάντα ο γονέας του παιδιού σου για το υπόλοιπο της ζωής του», ανέφερε.
Παράλληλα, η ίδια παραδέχθηκε ότι στην αρχή δυσκολεύτηκε να θέσει όρια, μέχρι να γνωρίσει τον νυν σύζυγό της, Έβαν Σπίγκελ. «Ο σύζυγός μου έχει καλά όρια», είπε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν συνήθιζε να προσαρμόζεται σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής από την πλευρά του Μπλουμ.
Η Μιράντα Κερ είναι πλέον μητέρα τριών ακόμη παιδιών, των Χαρτ, Μάιλς και Πιέρ, τους οποίους έχει αποκτήσει με τον Έβαν Σπίγκελ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα