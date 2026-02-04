Η «Ορεινή Μέλισσα» μίλησε για τα κλάματα μετά τις απειλές για τη ζωή του: Εκείνη τη στιγμή δεν είχα φίλους

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg5802wrqt8p)



«Έφτασα στο χειρότερο σημείο, να θέλω να βάλω ένα τέλος»





@orinimelissa Να μη τα παρατάτε ποτέ ♬ sonido original - 🎸🎶𝓒𝓵𝓪𝓼𝓲𝓴𝓸𝓼🎶🎸 Χάρης Σταμάτης εμφανίστηκε να κλαίει, δημοσίευσε ένα δεύτερο στο TikTok, αναφερόμενος στις δυσκολίες που έχει βιώσει, την κατάθλιψη, αλλά και στην ανάγκη του να δημιουργήσει περιεχόμενο, το οποίο θα προκαλεί γέλιο στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ήταν μία δύσκολη περίοδος και είχα δεχτεί πολλά αρνητικά μηνύματα, όπως απειλές για τη ζωή μου, άσχημες βρισιές. Εγώ αυτό μπορεί να το βιώνω συχνά, αλλά έφτασα σε σημείο να σκέφτομαι ότι δεν ήθελα να πειράξω ποτέ κανέναν και σκέφτηκα "για ποιον λόγο να μου μιλάνε άσχημα;". Μέσα στα μηνύματά μου έχω πολλά απειλητικά, ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα ίσως».Στη συνέχεια, προσπάθησε να δώσει μία ερμηνεία σχετικά με τα άτομα, που προχωρούν σε κακόβουλα σχόλια: «Προκύπτει από το γεγονός ότι δεν ανεβάζω μόνο σοβαρά βίντεο, με πιο αποτυχημένα φαγητά. Μερικές φορές βλέποντας ένα όχι τόσο σοβαρό περιεχόμενο, λένε "ας τον βρίσουμε αυτόν". Δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς μπορεί κάποιος να σου στείλει "θα σε βρω έξω και θα σε σκοτώσω" χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος, γιατί δεν έχω πειράξει ποτέ κανέναν. Ακόμα και στα σχόλια μίσους, μπορεί να απαντήσω με έναν πιο χιουμοριστικό τρόπο».Σε άλλο σημείο, ο TikToker μίλησε για την κατάθλιψη και τις σκοτεινές σκέψεις, που έκανε στο παρελθόν: «Όταν είχα πάει για σπουδές, αναγκάστηκα να αφήσω την αγροτική ζωή και εγκλωβίστηκα στην πόλη. Ένιωσα ότι δεν μπορούσε να μου συμβεί κάτι χειρότερο. Δεν μπόρεσα να βρω φίλους. Δεν θέλει κάποιος να σε κάνει παρέα όταν είσαι χάλια. Δεν είμαι διαγνωσμένος με κατάθλιψη. Είχα πολύ άσχημες σκέψεις, αλλά δεν θέλω να τις πω γιατί ήταν πολύ άσχημες, αλλά υπήρξαν στο μυαλό μου πιο παλιά».Κλείνοντας, έδωσε ένα αισιόδοξο μήνυμα, λέγοντας πως είναι ένας θετικός άνθρωπος και πως οι στιγμές, όπως εκείνη που ξέσπασε σε κλάματα, δεν αποτελούν συχνό φαινόμενο: «Κατά κύριο λόγο είμαι πολύ θετικός άνθρωπος, αυτό στο βίντεο είναι το 0,01% από αυτό που είμαι, απλά πιστεύω ότι δεν είναι κακό να δείχνουμε τις πιο άσχημες στιγμές μας».Μετά το πρώτο βίντεο, στο οποίο οΌπως είπε: «Θέλω να σας πω την αλήθεια μου, όπως την έχω ζήσει, από μικρός βίωνα τα πάντα πολύ έντονα. Αυτό που θέλω να μοιραστώ είναι ότι έχω περάσει κατάθλιψη, έφτασα στο χειρότερο σημείο, να θέλω να βάλω ένα τέλος, έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολες φάσεις στη ζωή μου. Αυτό που ήθελα πάντα ήταν να κάνω τους ανθρώπους χαρούμενους» και πρόσθεσε «έχω πονέσει ρε φίλε και δεν μπορώ να πω ψέματα. Το συμπέρασμα είναι ότι μέσα από τη δική μου δυστυχία ήθελα να κάνω τους ανθρώπους να ξεχάσουν τα δικά τους προβλήματα».