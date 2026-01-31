Η οικογένεια της Κάθριν Ο' Χάρα διοργανώνει ιδιωτική τελετή προς τιμήν της μετά τον θάνατό της
Κάθριν Ο' Χάρα Θάνατος Τελετή

Η οικογένεια της Κάθριν Ο' Χάρα διοργανώνει ιδιωτική τελετή προς τιμήν της μετά τον θάνατό της

Η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Μπο Γουέλτς και είχε αποκτήσει μαζί του δύο γιους

Η οικογένεια της Κάθριν Ο' Χάρα διοργανώνει ιδιωτική τελετή προς τιμήν της μετά τον θάνατό της
Στέλλα Μούτσιου
Μία ιδιωτική τελετή μνήμης θα πραγματοποιήσει η οικογένεια της Κάθριν Ο' Χάρα, μετά τον θάνατό της.

Η ηθοποιός, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών,  την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, έπειτα από «σύντομη ασθένεια» όπως αναφέρεται μέχρι στιγμής, άφησε πίσω της τον σύζυγό της, Μπο Γουέλτς, και δύο γιους, τον Μάθιου και τον Λουκ, που σύμφωνα με την Daily Mail θέλουν να γιορτάσουν τη ζωή της και τα χρόνια που πέρασαν δίπλα της με μία μικρή τελετή.

Όπως αναφέρεται στην αγγελία θανάτου: «Μια ιδιωτική τελετή μνήμης θα πραγματοποιηθεί από την οικογένεια».



Η Daily Mail αναφέρει επιπλέον πως η Κάθριν Ο' Χάρα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε δυσκολία στην αναπνοή. Αρχικά είχε καλέσει διασώστες στο σπίτι της, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί περίπου στις 5:00 π.μ. και αφού έκριναν πως η κατάστασή της ήταν σοβαρή μεταφέρθηκε στην κλινική, με τα αίτια θανάτου της να παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε στη Daily Mail: «Στις 4:48 π.μ. ανταποκριθήκαμε σε αίτημα για παροχή ιατρικής βοήθειας στη συγκεκριμένη διεύθυνση και μεταφέραμε μια γυναίκα περίπου 70 ετών σε σοβαρή κατάσταση».
Στέλλα Μούτσιου

