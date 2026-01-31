Ο Σωτήτης Καλυβάτσης αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει κάνει πρόταση γάμου στην Ηρώ Λούπη









Ο Σωτήρης Καλυβάτσης ξεκαθάρισε, αρχικά, για το θέμα του γάμου με την Ηρώ Λούπη: «Δεν είμαστε παντρεμένοι. Δεν ήθελε και αυτή, οπότε εκεί ταιριάξαμε. Γονάτισα τρεις φορές και μου λέει “μην γονατίσεις, τζάμπα γονατίζεις, θα χαλάσεις τα γόνατα σου". Σε κοροϊδεύω ρε κερατά. Δεν έχω κάνει πρόταση γάμου, τρελός είσαι; Δεν είμαι του γάμου. Όχι, δεν έχει ειπωθεί».



Δείτε το βίντεο



Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg299ri17isx) Για τη σχέση του με την Ηρώ Λούπη μίλησε ο Σωτήρης Καλυβάτσης , αποκαλύπτοντας πώς γνωρίστηκαν και ήρθαν πιο κοντά, αλλά και για ποιο λόγο δεν της έχει κάνει πρόταση γάμου.Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου και ανέφερε πως η πρώτη τους επαφή ήταν μέσα από μία συνεργασία στο θέατρο και σήμερα ζουν μαζί στο σπίτι της ηθοποιού.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg29fxmt6sx5)

Όσον αφορά στη ζωή τους σήμερα, ο ηθοποιός εξήγησε πως έχει αφήσει το σκάφος όπου έμενε παλιά και πλέον μένει μαζί με τη σύντροφό του στο σπίτι της: «Έφυγα από το σκάφος και μένω στο σπίτι της. Θα τη φάω την προίκα και χωρίς να την παντρευτώ», δήλωσε με χιούμορ.Ο Σωτήρης Καλυβάτσης, έπειτα, μίλησε για τη γνωριμία τους, χωρίς ωστόσο να αναφέρει πολλές λεπτομέρειες: «Γνωριστήκαμε μέσα από συνεργασία. Παίζαμε μαζί στο θέατρο. Έτσι ήρθαμε κοντά και ανακάλυψε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν μπορείς να τα ανακαλύψεις με μια ματιά εξωτερική. Την θαύμασα κι εγώ ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη και καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε», εξήγησε.