Μικ Τζάγκερ: Αγωνία για τον σύντροφο της εγγονής του, αγνοείται στην Κορνουάλη
Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από κάμερες ασφαλείας και απευθύνουν έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση του Αλεξάντερ Κι

Ιωάννα Μαρίνου
Σε εξέλιξη βρίσκονται εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του Αλεξάντερ Κι, συντρόφου της εγγονής του Μικ Τζάγκερ, Ασίσι Τζάκσον, ο οποίος αγνοείται από την περιοχή της Κορνουάλης.

Ο 37χρονος Κι, πατέρας δύο παιδιών που έχει αποκτήσει με την Τζάκσον, αγνοείται από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, όταν εθεάθη τελευταία φορά το μεσημέρι, σε παμπ της περιοχής. Σύμφωνα με την αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, η εξαφάνισή του δηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου με τις Αρχές να «ανησυχούν ολοένα και περισσότερο» για την ασφάλειά του.


Η μητέρα της Ασίσι Τζάκσον, Τζέιντ κοινοποίησε τη σχετική ανακοίνωση για την εξαφάνισή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, συνοδευόμενη από φωτογραφία του, από κάμερα ασφαλείας που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές.

Ο Αλεξάντερ Κι περιγράφεται ως μεσαίου αναστήματος, με ξανθά μαλλιά, ενώ συνήθως φοράει ρούχα σε έντονα χρώματα. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Οι έρευνες και οι αναζητήσεις συνεχίζονται και σήμερα και απευθύνουμε έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει. Αν έχετε δει τον Αλεξάντερ ή γνωρίζετε πού βρίσκεται, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με την αστυνομία στο 999, αναφέροντας τον αριθμό καταγραφής 847».

Ο 37χρονος και η εγγονή του Τζάγγερ ζουν στην Κορνουάλη, όπου μεγαλώνουν τις δύο κόρες τους. Ο Αλεξάντερ Κι είναι ιδιοκτήτης ενός δημοφιλούς μπαρ και εστιατορίου.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
