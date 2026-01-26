Αλυσιδωτές αντιδράσεις στους Επαρχιώτες απόψε στο Survivor
Απόψε στις 21:00 το νέο επεισόδιο - Δείτε το τρέιλερ

Το νέο επεισόδιο Survivor έρχεται απόψε, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Ένα μικρό μπλε βότσαλο ήταν αρκετό, για να ανατρέψει τα πάντα, στο χθεσινό συμβούλιο του νησιού. Οι Επαρχιώτες έχασαν στον πρώτο αγώνα ασυλίας και θέλησαν να βγάλουν υποψήφια την Φωτεινή Καλεύρα, η οποία ωστόσο είχε στα χέρια της το βότσαλο της ασυλίας.

Η Μπλε ομάδα αναγκάστηκε να ξαναψηφίσει για υποψήφιο, όμως η δεύτερη ψηφοφορία κατέληξε σε διπλή υποψηφιότητα στην αρχή της εβδομάδας. Ο Χρήστος Μυλωνάς και η Δήμητρα Λιάγγα ανακηρύχθηκαν συνυποψήφιοι, προσπαθώντας να καταλάβουν πώς βρέθηκαν σε αυτή τη θέση.

Οι Αθηναίοι είχαν μία απρόσμενη εξέλιξη με τον τραυματισμό του Γιάννη Στίνη. Στο συμβούλιο ήταν θεατές και φάνηκε να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τις εξελίξεις στην αντίπαλη ομάδα. Απόψε όμως, θα πρέπει να αποδείξουν πως μπορούν να διατηρήσουν την ίδια δυναμική στο στίβο μάχης.

Στο δεύτερο αγώνισμα ασυλίας οι εντάσεις στο εσωτερικό των Επαρχιωτών συνεχίζονται με τον Μιχάλη Σηφάκη να έρχεται σε μεγάλη ρήξη με την Φανή Παντελάκη. Η μεταξύ τους ένταση δείχνει να παίρνει μεγάλη διάσταση και να επηρεάζει την ομάδα συνολικά.

Πώς θα ψηφίσει η ηττημένη ομάδα απόψε; Θα κινηθεί με αγωνιστικά κριτήρια ή με βάση τη συμβίωση; Το συμβούλιο του νησιού είναι για ακόμα μία φορά απρόβλεπτο. Πώς θα είναι η σύνθεση των ομάδων όταν ολοκληρωθεί;

